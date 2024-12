Cubanos responden a desmentido de Etecsa sobre nuevas tarifas: “Esto es producto del secretismo que ustedes mismos hacen”

Vídeos relacionados:

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa) emitió recientemente un comunicado desmintiendo rumores sobre un supuesto aumento en las tarifas de navegación por internet, que habían circulado ampliamente en redes sociales y causado alarma entre los usuarios.

Sin embargo, la respuesta oficial no logró apaciguar las críticas de los cubanos, quienes cuestionaron la transparencia de la empresa estatal y exigieron mayor claridad en la comunicación de sus políticas.

En el comunicado, Etecsa aseguró que las ofertas que circulan en redes sociales “datan del año 2021 y que han sido modificadas durante los últimos años con otros planes y paquetes”.

Añadieron que “se preparan nuevas acciones comerciales que se aplicarán durante el 2025. Las mismas se diseñan para mantener los precios actuales hasta un nivel de consumo”.

Por último, agregaron que los detalles de los nuevos planes serán “informados cuando estén creadas las condiciones para la aplicación de estas acciones siempre por nuestros canales oficiales”.

No obstante, las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, y muchos usuarios señalaron que la empresa no aclaró detalles fundamentales sobre los posibles ajustes futuros.

“En primer lugar hubieran dado la información completa, (para que) no se generara tanta desinformación. Los culpables son ustedes que no han informado nada, o es que aún no saben lo que van a hacer y van a improvisar sobre la marcha. Aunque (por) lo que dijo el Marrero apunta a una subida de precios”, expresó un usuario en Twitter, reflejando el sentimiento de una comunidad que reclama mayor accesibilidad a los servicios de internet en un país donde las tarifas ya son consideradas elevadas en comparación con el salario promedio.

Las críticas no se limitan al desmentido en sí, sino también a la manera en que Etecsa ha gestionado la comunicación con sus clientes en los últimos años. “Esto es producto al secretismo qué ustedes mismos hacen, si el primer ministro informa de cambio, junto a la información se debió publicar dichos cambios y no que (han) pasado cuatro días aún la población no los conoce, siempre el trabajo realizado a medias”.

Otros comentarios no ocultaron su malestar por esta situación. “La verdad me asusta lo que están cocinando ustedes, nada bueno será. Ojalá me equivoque”.

El desmentido de Etecsa ocurre en un contexto marcado por el anuncio oficial del gobierno cubano, realizado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz durante una intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada la pasada semana en La Habana, sobre el incremento de los precios de los paquetes de internet para el próximo año.

Según dijo el dirigente, este aumento responde a la necesidad de “ajustar los costos operativos” en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país.

Esta declaración ha generado descontento entre los ciudadanos, quienes consideran que los precios actuales ya son excesivos en relación con los ingresos promedio en la isla.

La conectividad en Cuba ha sido un tema sensible en los últimos años, con avances notables como la introducción de internet móvil, pero también con limitaciones significativas debido a los altos costos y restricciones tecnológicas.

