"Quítenlo todo, si nos han quitado la vida": el desgarrador mensaje de una cubana desde Cuba

En medio de una creciente crisis económica y social en Cuba, un mensaje difundido por una ciudadana desde la isla ha conmovido a varias personas dentro y fuera del país.

La mujer, identificada en TikTok como izzys33 La guajira de Cuba, expresó su profundo dolor y frustración ante la difícil situación que enfrentan los cubanos en el día a día, marcando un eco del descontento popular que ha ido en aumento en la Isla.

En el video compartido, esta internauta comenzó mostrando su comida para el día, que consistía en un poco de arroz, un pedacito de carne de cerdo y tomate.

“Miren lo que me voy a comer gracias a un vecino mío que me regaló un pedacito de carne de cerdo, si porque esta es la única que me voy a comer en este fin de año y en lo que queda de año y en el principio de año y en lo que sea”, dijo.

Su mensaje, que refleja el agobio de un pueblo que lucha por sobrevivir en condiciones cada vez más adversas, también se refirió al reciente anuncio del gobierno sobre la eliminación de los productos subsidiados, lo que se ha traducido en el fin de la libreta de abastecimiento, un sistema implementado desde los años 60 que garantizaba acceso a productos básicos a precios reducidos.

“Dicen que van a quitar la libreta de abastecimiento… que en enero vienen nuevas medidas con el dólar. ¡Quítenla! Si no tenemos nada que comer y con esa mier*** no dan nada. Ya quítenlo todo”, manifestó de una manera alterada.

Según el anuncio del gobierno cubano, a partir de 2025, los subsidios desaparecerán gradualmente, aduciendo la necesidad de “modernizar” la economía y destinar los recursos a otros sectores.

La eliminación de la libreta de racionamiento ha levantado muchas quejas en la población, por ser la única garantía de acceso a ciertos alimentos en un país marcado por la escasez.

La opinión de los ciudadanos refleja una mezcla de desesperanza y resignación. Muchas familias dependen de este sistema para subsistir y ahora enfrentan un panorama incierto en un mercado que se caracteriza por precios inaccesibles y desabastecimiento.

Una cubana resumió su sentimiento: “Si no hay libreta, no hay comida. Mándenme dinero, porque aquí no alcanza para nada”. Estas palabras reflejan la desesperación de miles de familias que no encuentran opciones viables en la economía actual.

Aumento de precios y servicios básicos cada vez más inaccesibles

En paralelo, el gobierno anunció un incremento en los precios de Internet, un servicio que ya era costoso y limitado para la mayoría de la población.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) aumentará las tarifas de internet a partir de 2025 e introducirá nuevos paquetes y servicios en moneda extranjera, según un anuncio del primer ministro Manuel Marrero Cruz durante una intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), celebrada la pasada semana en La Habana.

Marrero explicó que la medida tiene como objetivo captar divisas, una necesidad urgente ante la grave crisis económica que atraviesa el país.

Según el alto cargo cubano, desde que ETECSA implementó paquetes en moneda nacional (MN), las ofertas en dólares han perdido popularidad.

Para revertir esta tendencia, las tarifas en moneda nacional serán ajustadas con un límite de consumo.

Esta medida ha generado críticas en un contexto donde la conectividad es una herramienta clave para el acceso a información y para mantener contacto con familiares en el exterior, quienes muchas veces representan una fuente vital de remesas.

