"Siempre les daré lo mejor": Cubana en EE.UU. prepara paquetico para su familia en Cuba por fin de año

"Quisiera mandarles Estados Unidos completo, pero no se puede". Con estas palabras, una cubana residente en EE.UU. describe el cariño y esfuerzo que pone en cada paquete que organiza para su familia en Cuba, especialmente en estas fechas de fin de año. A pesar del estrés que puede generar preparar estos envíos, asegura que la felicidad de los suyos hace que todo valga la pena: "Con lo poquito que sea, yo sé que ellos van a estar súper felices".

En un video compartido por China (@chinareyes1604), la creadora muestra cómo organiza estos envíos, a la vez que ofrece consejos prácticos para quienes, como ella, buscan ahorrar y maximizar lo que mandan. Desde recomendar dónde comprar café barato hasta mostrar su proceso de empaquetado, asegura que su prioridad siempre será dar lo mejor a los suyos, sin importar las críticas que recibe en redes: "A mí no me importa que me digan que soy una estúpida por mandar cosas, porque para mi familia no soy ninguna estúpida".

Además, agradeció a quienes valoran su contenido, especialmente a aquellos que han encontrado útiles sus recomendaciones. Una seguidora comentó: "Gracias a ti conocí los chinos porque los tenía cerca y no sabía. Compré para mi familia y todos quedaron súper contentos".

Aunque no faltan comentarios negativos, China mantiene su compromiso de ayudar a su familia y de compartir sus experiencias con sus seguidores. Su mensaje es claro: ayudar a los suyos es su prioridad, y cada pequeño gesto cuenta, sobre todo en estas fechas especiales.

