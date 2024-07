Cubana de Miami muestra lo que compró en "los chinos" para Cuba: "Con 110 dólares"

Una joven cubana de Miami, @chinareyes1604 en TikTok, compartió un video en la red en el que detalló las compras que había hecho en "los chinos" para llevar a su familia en Cuba.

Por $110, la tiktoker logró adquirir una variedad de productos que incluyen desde utensilios de higiene hasta sazones.

En el video, chinareyes1604 mencionó la importancia de hacerse con una báscula para no exceder el límite de peso permitido en las maletas.

Entre los productos destacados se encuentran paquetes de maquinitas de afeitar, varios tipos de jabones y calzoncillos para su papá. Los condimentos también fueron parte de las compras: "Sazón Iberia, más sazones Iberia, y el infaltable sazón Goya que a todo el cubano nos encanta".

Las reacciones de los seguidores no se hicieron esperar con comentarios como: "¡Qué buen gusto tienes para las compras!"; "Esas chancletas están preciosas, seguro a tu mamá le encantarán"; "Me encantan esos jabones, voy a buscar el de aguacate"; "Qué satisfacción da comprar cosas para Cuba, estos videos me dan tanta nostalgia"; "Eres muy organizada, ojalá pudiera llevar tantas cosas a Cuba" o "Sácalos de la cajas y te abultan menos. Feliz viaje. Bendiciones"

El video de esta joven cubana, que muestra la realidad de preparar un viaje a la isla intentando hacer magia con las maletas y poder llevar un poco de todo lo que necesitan, sirve además de contraste para la cantidad de cosas que pudo adquirir por $110 y la triste realidad de Cuba, donde la escasez, la inflación y las carencias golpean a todos.