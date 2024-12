"Sin comida, pero con amor": El emotivo mensaje navideño de Ulises Toirac para Cuba

Ulises Toirac Foto © Ulises Toirac / Facebook

El humorista cubano Ulises Toirac envió un emotivo mensaje de Navidad a sus compatriotas en el que reivindica la importancia de la unidad de la familia para afrontar las épocas de crisis.

Según contó, desde que era un niño en su casa siempre se celebró el 24 de diciembre, una tradición que sus padres y abuelos mantuvieron "aun en los momentos más extremos" y contra la que no pudo ninguna prohibición.

Ulises recordó que la familia se reunía y todos tenían tareas, porque incluso a los pequeños les tocaba hacer cadenetas para adornar la casa.

"Navidad y en especial Nochebuena significó por tanto unión y fiesta, fecha de reencuentros y abrazos. Y aunque algunos no perdonaran a otros, las diferencias quedaban fuera de la mesa", agregó.

"Ese es el espíritu que les deseo a todos los cubanos en este año tan jodido. Se puede no ser feliz en toda la acepción de la palabra, pero albergar armonía, que da paz interior. Puede que no haya comida en nuestras mesas (como aquellas que recuerdo, jamás las he vuelto a tener) pero no podemos permitirnos que no haya amor", subrayó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

"Solo así podremos tener la fiesta que queremos, la que deseamos todos", concluyó.

