Influencer Flor de Cuba se queda a vivir en Estados Unidos

Luego de tres viajes a Estados Unidos la decisión está tomada, Flor de Cuba eligió quedarse a vivir en suelo norteamericano.

Aunque la influencer había dicho en varias oportunidades que no pensaba irse de Cuba de manera permanente, al parecer cambió de opinión y explicó a sus seguidores las razones que la llevaron a ello.

Lo más leído hoy:

“Decidí quedarme a vivir en los Estados Unidos, al menos así pienso hoy. Sí, porque mi vida da muchas vueltas y puede cambiar todo de un día para el otro”, dijo Flor en un video que compartió en su Instagram.

“Muchas de las preguntas que me hacen son si me compré una casa en Estados Unidos y dónde están mis hijos. La respuesta a la primera pregunta es que no. No me compré una casa en Estados Unidos, gracias a Dios tengo familia que me apoya, me cuida y me brinda las herramientas suficientes para salir adelante en este país como es una casa”, aclaró la influencer.

Sobre el tema de sus hijos, Flor añadió: “Mis hijos están en Cuba con sus abuelos, y si quiero aclarar algo es porque ustedes forman parte de mis contenidos, y han sido testigos de toda mi evolución y todos mis procesos”.

“Honestamente yo soy feliz en Cuba y no me falta nada, con el dinero que gano puedo sustentarme perfectamente y vivir bien en la isla, pero es que cuando tenemos hijos ya no solo se trata de ti, sino de ellos”, reflexionó Flor explicando que la razón principal de quedarse es por darle mejores oportunidades a sus hijos en un futuro.

“Muchas madres dejan atrás a sus hijos en Cuba para luego traerlos a Estados Unidos y brindarles una mejor educación”, explicó haciéndose eco de este modo de pensar.

Preguntas frecuentes sobre la decisión de Flor de Cuba de quedarse en Estados Unidos