Una creadora de contenido cubana se volvió viral en TikTok tras responder de manera contundente, pero respetuosa, a una usuaria que la criticó por el estado de su casa. En su video, expresó con firmeza la importancia de mostrar una vida real y auténtica en las redes sociales, lejos de los estándares de perfección que a menudo se imponen en plataformas como TikTok.

La crítica, lanzada de forma sutil por otra usuaria a la que la creadora calificó como “doña perfecta”, insinuaba que era una persona desordenada o poco limpia. Sin perder la compostura, la cubana respondió lo siguiente:

"Y por aquí tenemos a otra doña perfecta que, según ella, no tiene su casa como la mía y me está dejando caer sutilmente que soy una sucia. Voy a responderle siempre desde el respeto y para dejar un mensaje positivo. No porque me moleste el comentario, en lo absoluto. Me da igual lo que pienses tú de mí y de mi casa. Tú, evidentemente, además de tener tiempo en TikTok para comentar cosas como esta, tal vez tienes tiempo para estar 24/7 con un trapito limpiando tu casa. No es mi caso y no es el caso de muchísimas mujeres que consumen mi contenido."

La creadora continuó explicando que quienes realmente la siguen saben que tiene muchas responsabilidades y que, a pesar de ello, es una persona limpia y ordenada. Subrayó su cansancio por la tendencia de mostrar una perfección irreal en redes sociales:

"Yo estoy cansada, obstinada de ver tanta perfección en las redes sociales. Siempre les muestro mi día a día como es, la realidad. Yo no quiero mostrarles perfección porque mi vida no es así. Nada, ahí te lo dejo, Dorothy."

Este tipo de respuesta ha resonado entre muchas mujeres que sienten la presión de mostrar una vida impecable en redes sociales. La creadora de contenido enfatizó que su objetivo es compartir una versión genuina de su cotidianidad, sin máscaras ni perfecciones ficticias.

Su postura a favor de la autenticidad ha sido aplaudida por cientos de usuarios que valoran ver contenidos más reales en un mundo digital lleno de apariencias. Algunos comentarios destacados fueron:

"Dicho por muchas nacionalidades sin ofender... nosotras las cubanas somos las que mejor limpiamos."

"Ay, pero qué tipa más fresca; con lo que se trabaja en este país no hay tiempo ni de mirarse en el espejo, ¡por Dios!"

"Me encanta tu respuesta. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que a la gente le gusta la falsedad."

"Cuando somos madres, el tiempo no alcanza. Eres muy limpia y un ejemplo a seguir para muchas. Lo estás haciendo muy bien."

"Yo no veo ninguna suciedad, simplemente es una casa en uso. No agarres lucha con los malos comentarios. ¡Saludos!"

