Trump comparte por error un mensaje privado a Elon Musk

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado revuelo tras compartir accidentalmente un mensaje privado dirigido al magnate y CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk.

El mensaje, publicado en su red social Truth Social, contenía una invitación para que Musk visite su lujosa residencia en Mar-a-Lago, Florida, a la que Trump se refirió como el "Centro del Universo".

"¿Dónde estás? ¿Cuándo vienes al ‘Centro del Universo’, Mar-a-Lago?", preguntó Trump en su publicación.

Además, agregó: "¡Te extrañamos a ti y a X!", ello en referencia a uno de los hijos de Musk, cuyo nombre completo es X Æ A-Xii, pero conocido simplemente como "X".

El mensaje de Trump, que decía también que Bill Gates había solicitado reunirse con él, rápidamente fue eliminado pero no antes de ser capturado por algunos usuarios y medios de prensa.

Trump concluyó el mensaje con entusiasmo: "¡La víspera de Año Nuevo será INCREÍBLE! DJT."

Captura de Truth Social

El incidente captó la atención pública porque confirma lo muy cercana que es la relación entre Trump y Musk, quienes han sido vistos juntos en múltiples ocasiones desde la victoria electoral del pasado mes de noviembre.

Elon Musk ha sido un visitante frecuente de Mar-a-Lago desde la victoria de Trump en las elecciones.

Sin embargo, su ausencia durante las festividades navideñas fue notable.

La última aparición pública de Musk con Trump fue en el partido de fútbol americano entre los equipos del Ejército y la Marina, el 14 de diciembre, en Maryland.

Además de sus reuniones sociales, Musk fue nombrado por Trump para co-liderar una iniciativa de eficiencia gubernamental.

Sin embargo, Musk ha enfrentado críticas por su apoyo al programa de visados H1-B, que permite la inmigración de trabajadores altamente cualificados a Estados Unidos, programa que algunos leales a Trump consideran que perjudica a los trabajadores estadounidenses.

Reacciones políticas y controversias

Musk ha sido objeto de críticas tanto dentro como fuera del círculo republicano.

Recientemente, provocó un alboroto en la Cámara de Representantes al criticar un acuerdo de gasto republicano en su red social, X. Esto casi provocó un cierre de gobierno.

En respuesta, algunos demócratas han señalado a Musk como el "verdadero presidente" que influye en Trump y en los republicanos.

La deferencia de presidente electo hacia Elon Musk ya está dando lugar a memes y algunos videos de IA.

Trump abordó estas acusaciones durante el evento AmericaFest de Turning Point USA.

"No, no va a ser presidente, eso te lo puedo asegurar. Y yo estoy a salvo. ¿Sabes por qué no puede serlo? No nació en este país", dijo Trump en referencia al origen sudafricano de Musk, que le impide ser presidente de Estados Unidos.

