La tiktoker cubana @yai_lent no se quedó callada y respondió con firmeza a un usuario que la criticó por asistir al concierto de los reguetoneros Dany Ome y Kevincito sin mencionar la dictadura cubana. “Fui a disfrutar, a bailar, no a hacer política”, dijo en un video que generó decenas de reacciones.

Todo comenzó cuando un usuario le dejó un comentario diciendo: “El que no habla de dictadura, qué vergüenza. Los cubanos darle dinero a estos dos”. Lejos de ignorarlo, la joven publicó otro video en el que aclaró su postura: “No fui por ideología, fui por la música. En Cuba nadie hablaba de dictadura públicamente, pero ahora, del lado de acá del charco, todo el mundo quiere que se hable de eso”.

Lo más leído hoy:

La creadora cuestionó por qué hay que politizarlo todo, incluso los espacios de entretenimiento. “¿Por qué hay que convertir cada espacio en un campo de batalla? Eso es lo que da vergüenza”, expresó. Y añadió, con tono irónico, que no sabía que para ir a un concierto había que llevar “un cartel con ‘Abajo la dictadura’ o hacer una lista de conciencia”.

Su respuesta generó todo tipo de reacciones, aunque la mayoría fue de apoyo. “Son músicos, no políticos”, comentó una usuaria. Otra opinó: “Los conciertos no son tribuna abierta”. Y no faltaron quienes lanzaron preguntas incómodas: “¿Por qué no gritaron eso el 1 de mayo?”, dijo otra internauta.

A quienes la llamaron “chiva” o la acusaron de callar por conveniencia, @yai_lent les respondió sin rodeos: “Cuando hablé de dictadura fue cuando dejé mi trabajo en Cuba, cuando emigré. Pero en un concierto… ¡eso se lo dejo a ustedes! No puedo cantar, bailar y además dar un discurso. No se puede hacer tantas cosas a la vez”, dijo.

Con su respuesta, volvió a abrir un debate recurrente entre cubanos dentro y fuera de la isla: ¿hay que pronunciarse en todo momento? ¿O también es válido simplemente disfrutar, sin consignas, ni etiquetas, ni pancartas?

Preguntas frecuentes sobre la participación de cubanos en conciertos y el debate político