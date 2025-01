Periodista oficialista Ana Teresa Badia cuestiona supermercado en dólares: “Muchas explicaciones faltan”

Vídeos relacionados:

La periodista oficialista Ana Teresa Badia generó debate en redes sociales tras expresar su inconformidad con la apertura de un supermercado en dólares, ubicado en los bajos del hotel Gran Muthu Habana, en la capital cubana.

En una publicación en su perfil de Facebook, Badia señaló las numerosas interrogantes que surgen con la implementación de este modelo de comercio, así como cuestionó la decisión de que el nuevo supermercado solo permite pagos únicamente en dólares en efectivo o con tarjetas de crédito internacionales, excluyendo las tarjetas en Moneda Libremente Convertible (MLC) que habitualmente se utilizan en otros establecimientos similares.

Captura de Facebook/Ana Teresa Badia

La también profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana lanzó una crítica directa: “¿Por qué no se puede comprar con tarjetas de MLC y sí con la llamada Clásica? ¿Qué se convirtió el MLC, en el polvo de Aladino?”.

La periodista recordó que situaciones similares se vivieron en el pasado, cuando los colaboradores médicos cubanos, incluida su madre, tuvieron que convertir sus ingresos en MLC a pesos cubanos o dejarlos en depósitos aún impagos.

Asimismo, se mostró escéptica sobre cómo este ingreso en dólares contribuirá a surtir otras tiendas, planteando que los problemas en el comercio no son solo de recursos, sino también de falta de iniciativa y organización.

Badia subrayó la importancia de una comunicación transparente en proyectos de este tipo. “Cuando no hay información, se deja espacio al rumor. No puede haber ningún proyecto experimental cuya implementación no se explique”, escribió, al tiempo que criticó el trato que reciben los clientes en los establecimientos, describiéndolo como desatento y carente de empatía.

Con un llamado a la reflexión, Badia concluyó su publicación con una advertencia: “Muchas explicaciones faltan”. La periodista instó a las autoridades y cadenas de tiendas a usar sus plataformas digitales para informar adecuadamente, evitando especulaciones y descontento social.

La inauguración de este supermercado se enmarca en una serie de medidas del gobierno cubano para captar divisas extranjeras en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

Desde 2019, se han abierto tiendas que operan en divisas extranjeras, inicialmente para la venta de electrodomésticos y, posteriormente, ampliando su oferta a alimentos y productos de primera necesidad.

La exclusión de las tarjetas en MLC en el supermercado en los bajos del hotel Gran Muthu Habana ha sorprendido a muchos, ya que estas se habían establecido como el principal medio de pago en tiendas que operan en divisas.

Estas tiendas han sido objeto de críticas por parte de la población, que las percibe como una fuente de desigualdad económica, ya que muchos cubanos no tienen acceso directo a divisas y dependen de remesas o del mercado informal para poder comprar en ellas. Además, se ha señalado que estas medidas no han resuelto el problema del desabastecimiento en las tiendas que operan en moneda nacional.

El humorista Ulises Toirac, conocido por su enfoque satírico sobre la realidad cubana, comentó en sus redes sociales: "Ya tenemos transporte en USD (los autos de renta), ya tenemos electrodomésticos en USD (las tiendas por 'tarjeta'), vamos a tener comida y aseo en USD... ¡Qué bueno! Ya está cerca el día ¡que nos paguen en USD!".

