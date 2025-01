Madre cubana busca a su hijo desaparecido en Rusia desde noviembre de 2024

Cubano desaparecido en Rusia Foto © Facebook/Mariela Suarez

Vídeos relacionados:

Mariela Suárez, una madre cubana desesperada, recurrió a las redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo, quien se encuentra desaparecido en Rusia desde el pasado 30 de noviembre.

En un mensaje lleno de angustia en Facebook, Suárez difundió la fotografía de su hijo -cuyo nombre no menciona-, con la esperanza de obtener información sobre su paradero.

Lo más leído hoy:

Publicación de Facebook/Mariela Suarez

"Por favor, les ruego, les suplico, que me ayuden a publicar la foto de mi hijo para poder encontrarlo. Está en Rusia y no he sabido nada de él desde el 30 de noviembre. Tengan piedad de esta madre que solo desea encontrar a su hijo. Tiene 24 años", escribió en su publicación.

Hasta ahora, no se tienen detalles sobre las circunstancias de la desaparición del joven, ni sobre las gestiones realizadas por la familia o las autoridades para dar con su paradero. La madre no especificó si ha logrado contactar con el consulado cubano en Rusia o si ha recibido algún tipo de respuesta de las instituciones locales.

La situación de los migrantes cubanos en Rusia ha sido motivo de preocupación en los últimos años, debido a las dificultades económicas, barreras idiomáticas y problemas legales que muchos enfrentan en el país euroasiático.

Asimismo, la presencia de oriundos en la isla en el conflicto armado contra Ucrania igualmente ha dejado lamentables noticias.

En abril de 2024, una madre cubana acudió también a las redes sociales para lanzar un desesperado llamado de ayuda con el objetivo de localizar a su hijo en Rusia, de quien temía pudo haberse enrolado en las fuerzas armadas de ese país y encontrarse como mercenario.

Mientras que en 2022, la madre cubana Marlene Juvier pidió ayuda para encontrar a su hijo Alejandro Rodríguez Juvier, desaparecido en Rusia desde enero de ese año.

Preguntas frecuentes sobre desapariciones de cubanos en Rusia