Padre pide ayuda para localizar a su hijo desaparecido hace dos días en La Habana

La familia de Daniel Cuesta Velázquez lanzó un pedido de ayuda urgente para dar con el paradero del joven, quien está desaparecido en La Habana desde el domingo, cuando salió de su casa rumbo a una unidad donde cumple el Servicio Militar.

Su padre, Elieser Cuesta, recurrió desesperado a las redes sociales para alertar sobre la desaparición de Daniel hace dos días.

Captura de Facebook/Elieser Cuesta

El joven reside en el reparto Las Brisas, del municipio Cotorro, y está pasando el Servicio Militar en una unidad en El Cacahual, entre Managua y Santiago de las Vegas, precisó su padre en una de varias publicaciones en Facebook.

De acuerdo con su testimonio, Daniel debía estar en la unidad militar, sin embargo, no llegó al lugar, según le informaron este martes. “Hoy me comunicaron que no se presentó, desde el lunes que debía estar allí”, afirmó el padre.

El hombre proporcionó un número telefónico (52869165) para que lo contacte quien tenga alguna información sobre su hijo.

Otros perfiles en la red social se han hecho eco de la alerta de desaparición, ante la falta de noticias sobre el paradero de este joven.

Captura de Facebook/Asere Backagain

En meses pasados se han denunciado varias desapariciones de jóvenes reclutas del Servicio Militar Activo, de obligatorio cumplimiento en Cuba para los varones a partir de los 17 años.

