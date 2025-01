Emilio Frías lleva a su niña a Disney por primera vez: "El sueño de todo padre es traer a sus hijos"

Emilio Frías cumplió un sueño junto a su familia, llevar por primera vez a su hija a Disney, para el artista se trata de un deseo que tienen muchos padres cuando sus pequeños comienzan a crecer.

El Instagram del líder de la agrupación El Niño y La Verdad fue testigo de este paseo inolvidable en el que no faltaron las fotos y videos.

Lo más leído hoy:

“El sueño de todo niño es venir a este lugar mágico y el sueño de todo padre es traer a sus hijos, he cumplido una parte, me falta completarlo pero por el momento me llevo esto como una de las experiencias más lindas de mi vida”, escribió el músico asegurando que regresará para visitar los lugares donde no pudo estar.

En las fotos se ve a Emilio Frías con su hija en brazos junto a su esposa, los tres con el castillo de Disney de fondo.

Ciertamente no se sabe quién se divierte más, si la pequeña Evangeline con sus lentes de sol de corazones y su cintillo de Minie Mouse o sus papás que no paran de reír.

En julio del pasado año, Emilio Frías también llevó a su hija a la Ermita de la Caridad de Miami, un lugar sagrado para todos los cubanos.

Preguntas frecuentes sobre Emilio Frías y su visita a Disney