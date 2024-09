El Niño y La Verdad se pronuncia de forma tajante sobre polémica con el Micha

Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y La Verdad, exigió respeto para los artistas residentes en EE.UU. que quieran cantar en Cuba y se mostró tajante sobre la polémica en que se vio envuelto El Micha tras abandonar un plató en Miami luego de que le cuestionaran sus viajes a la isla.

“Los hombres no tienen que vivir con presión de ningún tipo, ni de aquí, ni de allá. El que sabe lo que da, te dice La Verdad, se levanta y se va”, escribió Frías en sus redes sociales junto a un video de unos diez minutos en el que explicó su postura.

El artista partió de aclarar que él en lo personal no irá a cantar a Cuba hasta que no cambie el gobierno, pero exigió respeto para quienes sí decidan hacerlo.

“¿Hasta cuándo? ¿Por qué alguien que tiene un micrófono delante tiene el poder de sancionar, de obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón si tú no quieres decir 'Abajo la dictadura', tú tienes que decirlo?”, cuestionó El Niño y La Verdad, quien precisó que él es amigo de El Micha (Michael Fernández Sierra Miranda) desde hace muchos años, aunque dice que no se han visto desde hace tiempo.

“¿El Micha es comunista ahora porque quiere ir a tocar a Cuba? A El Micha le hace falta Cuba porque Cuba se lleva en el corazón. No hay otro público como ese de allá dentro, no existe, y eso no tiene que ver con el gobierno, eso no tiene que ver con la dictadura”, añadió el músico, quien insistió en que “Michael no es comunista” y que solo “quiere tocarle a su gente”.

“¿Hasta cuándo es la cazadera de brujas con los artistas?”, cuestionó a continuación.

“Yo no soy quién para juzgarlo. Yo no lo voy a juzgar. Yo no voy a tocar mientras esté ese gobierno. No voy a ir, pero ese soy yo, y no voy a ir por todo lo que me hicieron y por la forma en que tuve que salir”, explicó en lo que respecta a su caso en particular.

El músico hizo referencia a El Taiger, a Dani Ome y a otros artistas que han decidido regresar a actuar en la isla y subrayó que eso debe ser voluntad de cada cual y no dictado por terceras personas.

“El que quiera ir a Cuba que vaya a Cuba, y el que quiera inmolarse con esta causa, como lo han hecho una pila de grandes, como lo hizo Celia [Cruz] y como lo hizo Willy [Chirino], que lo haga, así pienso hacerlo yo, pero el que no lo quiera hacer que no lo haga, caballero. Está bueno ya, dejen la locura ya, cada vez más desunidos”, subrayó.

Emilio Frías aprovechó para hacer referencia -de forma general- a mucha gente que ahora viven en Miami y que mientras estuvieron en la isla se beneficiaron de prebendas del gobierno.

“Todavía en esta ciudad hay gente que tiene negocios del lado de allá, y gente que vive allá que tiene negocios en Miami y hablo de gente grande”, insinuó sin mencionar nombres.

Según Frías, lo que no se le puede permitir a un artista que vive en Miami es gritar “¡Viva la revolución!”.

“El artista que quiera ser imparcial, que lo sea; lo que no puede es gritar '¡Viva Fidel!', ni decir que en Cuba no hay una dictadura, pero El Micha hizo una canción en contra de eso. Si necesita tocar en Cuba, que vaya y toque en Cuba”, añadió el intérprete, que pidió a los cubanos que no le sigan más el juego a la gente que ha creado tanta desunión y tanto dolor en la comunidad.

“Aquí hay una pila de gente que está viviendo de este dolor hace una pila de años. Este negocio de las dos orillas lleva una pila de años, hasta los políticos lo están guarachando. No se dejen engañar más. No ataquen más a los artistas, dejen que los artistas hagan arte”, reiteró.

“Esa es la democracia y esa es la libertad. Con tantos años que llevan aquí, muchos no lo han entendido. ¿Por qué razón yo tengo que decir lo que tú quieres que yo diga y cuando tú quieras? El que empuja no se da golpes”, añadió el cantante, quien aprovechó para aclarar que en su caso él no cantará en Cuba pero que sí visitará a su familia en cuanto pueda hacerlo.

“Respeten, si están en un país de libertad, respeten que cada cual haga lo que quiera”, concluyó.

En las últimas horas se viralizó en redes sociales el momento en que El Micha abandonó el set de grabación del programa El Toro Loco Show tras aclarar que él va y viene a Cuba porque le da la gana.

“Hay programas y programuchos, hay profesionales como Tony Dandrades y Enrique Santos, y hay otros, bola de churres, haciéndose los más patriotas para conseguir un like y lucrar con el mismo tema", escribió El Micha en Instagram al compartir un fragmento del momento en cuestión.

En los últimos meses el cantante ha estado en el ojo de la polémica y no solo por los ya frecuentes viajes a Cuba a cantar, sino también por posturas que muchos han interpretado como una forma de darle la espalda al exilio cubano en Miami.

En una reciente entrevista para Tony Dandrades, el reguetonero dejó claro que tiene intenciones de seguir viviendo en Miami y viajando a la isla a cantar para su público, sobre todo después de su último disco, para el que grabó varios videoclips en Cuba.

El reguetonero ha explicado por qué su postura respecto a Cuba ha cambiado: “Me di cuenta de quién soy, de dónde vengo, cuando tú te pones a mirar para atrás tienes que darte cuenta de todo lo que has logrado por ti”.