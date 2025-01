Músico cubano Emilio Frías rompe estigmas sobre los Abakuá: "No es ser un problemático ni conflictivo"

Vídeos relacionados:

A propósito del día del Abakuá, el musico cubano Emilio Frías rompió algunos estigmas sobre los que pertenecen con orgullo a esta sociedad secreta.

En un texto en sus redes sociales, el director de la orquesta El Niño y La Verdad reflexionó sobre algunos de los mitos y creencias negativas e infundadas que existen alrededor de los que pertenecen a esta religión.

Lo más leído hoy:

“Ser Abakuá no es ser un problemático ni conflictivo, ser Abakuá no es andar armado y demostrando tu ventaja ante otros hombres, ser Abakuá no es pintarse un Ireme en el cuerpo. Ser Abakuá es ser un hombre íntegro ante la sociedad, es ser buen padre, buen hijo, buen ecovio y hasta buen enemigo, porque la vida de un hombre cualquiera se respeta aun siendo tu enemigo. Hoy día es muy difícil encontrar hombres (aunque los hay) que lleven a cabalidad los estatutos de nuestra organización secreta”, aseguró el artista.

“Feliz día del Abakuá para todos los ecovios que hasta el día de hoy han sabido llevar nuestra religión por el camino del prestigio y la exactitud, no para los que han destruido y desprestigiado nuestra religión”, deseó a todos los que como él sienten orgullo de pertenecer a esta sociedad.

“Abakua Obonecue Erife Ecue Apapa Obane Efi Acamaro hace 20 años y Empego Mogobion Efi Musagara hace 16, sin intriga, sin chisme, sin comentario. Feliz día para todo hombre que le da orgullo y prestigio a nuestra religión”, agregó el músico junto a varias fotos que celebran a los Abakuá.

No es la primera vez que Emilio Frías reivindica a los Abakuá desestimando esa creencia de que todos son delincuentes.

Preguntas frecuentes sobre Emilio Frías y la sociedad Abakuá