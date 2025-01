Hija de El Taiger recuerda a su padre con conmovedor mensaje a tres meses de su fallecimiento

Vídeos relacionados:

Yaliet Carvajal, hija del fallecido cantante cubano El Taiger, compartió este viernes un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó el profundo dolor y amor que siente por su padre, al cumplirse tres meses de su muerte.

“Eres y serás siempre el mejor papá del mundo pueden pasar meses y años pero tu vivirás en mi corazón por siempre sólo de pensar que tengo mucho tiempo sin verte me duele mi corazón, a veces pienso que vas a llegar a buscarme y decirme nos vamos Caridad, te amo papi”, se lee en su cuenta en Instagram manejada por su mamá.

“No hay nada que yo haga que no te piense siempre y aunque me cuesta hablar lo que siento te llevo en mi pecho apretado y cada vez que veo tu foto y huelo tu abrigo con tu olor lloro”, añade el texto.

En la publicación se ve una foto de El Taiger y Yaliet cuando estaba más pequeña, uno de esos tantos momentos que compartieron padre e hija.

Tres meses sin El Taiger

El reguetonero cubano falleció el pasado 10 de octubre luego de permanecer una semana ingresado en terapia intensiva tras recibir un disparo en la cabeza. Su muerte fue un trágico suceso que conmocionó a la comunidad cubana tanto dentro como fuera de la isla y dejó un vacío inmenso entre sus seguidores, colegas y familiares.

Los que más han sentido su ausencia son sus hijos y su abuela, a quienes lo unía un amor y un cariño muy especiales.

El pasado 31 de diciembre, Ana Paloma, la otra hija del cantante le dedicó a su papá su primera canción “El mejor del mundo”.

Justicia para El Taiger

El proceso legal contra Damián Valdez-Galloso, el hombre acusado de disparar y causar la muerte de El Taiger, continúa su curso. Valdez fue arrestado días después del incidente y enfrenta cargos por homicidio, porte ilegal de armas y por destruir evidencia.

Recientemente se conoció que la policía arrestó a Ivon Pérez Richard, la mujer que aparece en el video del homicidio de El Taiger, cuando intentaba darse a la fuga.

