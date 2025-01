Yaliet, hija de El Taiger, le dedica desgarradoras palabras a tres meses de su muerte

Vídeos relacionados:

Yaliet Carvajal, una de las hijas del fallecido reguetonero cubano El Taiger, compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para recordar a su padre en el tercer mes desde su partida.

A través de una publicación en Instagram, la joven expresó el profundo dolor que siente por su ausencia y el amor eterno que guarda en su corazón.

“Eres y serás siempre el mejor papá del mundo, pueden pasar meses y años, pero tú vivirás en mi corazón por siempre. Solo de pensar que tengo mucho tiempo sin verte me duele mi corazón”, escribió Yaliet.

En su mensaje, la joven relató cómo aún conserva objetos personales de su padre, gracias a Kenia, quien le entregó algunas de sus pertenencias: “Cada vez que veo tu foto y huelo tu abrigo con tu olor, lloro mucho. Siento como si no te fueras, tu olor sigue conmigo. Te amo”.

Yaliet también compartió que, a pesar de la dificultad de expresar lo que siente, lleva a su padre “en su pecho apretado” y que su ausencia la hace imaginar que, en cualquier momento, él regresará a buscarla.

El Taiger, cuyo nombre real era José Manuel Carvajal, fue uno de los artistas más influyentes del reguetón cubano y su inesperada muerte dejó un gran vacío en el panorama musical de la isla y entre sus seres queridos.

La publicación de Yaliet se suma a las muestras de amor y homenaje de su familia y seguidores, quienes aún lloran la pérdida del carismático cantante.

El emotivo mensaje de Yaliet refleja el impacto de la ausencia de su padre y la forma en que su memoria sigue viva en los corazones de quienes lo amaron.

