Tekashi 6ix9ine quiere ser chulo y pide consejos a influencer cubano

Tekashi 6ix9ine se ha propuesto cubanizarse y ahora confesó que quiere ser chulo, término que se utiliza para nombrar a los proxenetas, personas, en este caso hombres, que obtienen beneficios económicos a costa de prostituir a mujeres.

El rapero neoyorquino reveló sus deseos en una entrevista para el podcast Farándula 305 con Un Martí To Durako y hasta le pidió consejos al influencer cubano para saber cómo manejarse en este mundo.

“Oye Martí yo quiero ser chulo, quiero tomar clases”, le dijo Tekashi mientras conversaban sobre las mujeres con las que el cantante mantenía algún tipo de relación.

El influencer comenzó a reírse ante las palabras de 6ix9ine, pero finalmente le dijo: “Si tú quieres te hacemos un contrato y yo te digo cómo ser el mejor chulo de todo Miami”.

No obstante, Tekashi tiene algunas dudas y preocupaciones llenas se superficialidad: “¿Cómo es ese mundo, me eligen o yo elijo? ¿Cómo yo digo tú me perteneces?”.

En la entrevista quedó claro el impacto que han dejado las cubanas en la vida de Tekashi e incluso llegó a mencionar los nombres de algunas “amigas” a las que quiere mucho.

En medio del intercambio Tekashi confesó quién es la chica que realmente le gusta y se trata de una joven artista cubana cuyo nombre es Hallel Génesis: “Ella es una mujer seria, yo no quiero nada con ella solo amistad porque así empiezan bien las relaciones”.

En redes muchos internautas encontraron divertida la ocurrencia del cantante de ser chulo, dejando de lado por completo la parte moral, hay quienes dice que "a Tekashi le encanta el cubaneo" y que "andar con cubanos le hace daño".

Por el momento, Tekashi sigue haciéndose de un lugar en la comunidad cubana en Miami, sobre todo con sus colaboraciones con artistas del género urbano cubano.

Preguntas frecuentes sobre Tekashi 6ix9ine y su relación con la comunidad cubana