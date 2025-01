¡Mexicana casada con cubano revoluciona TikTok con frases cubanas subidas de tono!

Estar casada con un cubano le ha dado a esta mexicana más que amor: ¡un máster en frases cubanas! La joven, que se hace llamar lamexicanamascubanaa (@lamexicanamascubanaa) está causando sensación en TikTok con su manera única de enseñar el vocabulario más auténtico de Cuba, mezclando humor, ocurrencias y una que otra broma subida de tono.

En su video más reciente, arrancó con su famoso café en una taza de Chicago, diciendo entre risas: "A ver, chi cago... porque no he cagado". Luego pasó a dar una lección completa de frases como "eso está bueno con pinga" para algo increíble, "eso está malo con pinga" para lo terrible, y "eso está lejos con pinga" para cosas imposibles de alcanzar. Con su toque característico, añadió: "Pero no lo digas delante de tu suegra, porque te va a decir: ustedes sí hablan pinga".

El video ha generado todo tipo de reacciones, desde carcajadas hasta aportes espontáneos de usuarios que han complementado sus enseñanzas con nuevas frases. "Eso queda en casa de la pinga" fue una de las más mencionadas, mientras otros aprovecharon para enseñarle expresiones como "voy tumbando", "la pincha está fula" y "asere, cambia la jeta". Algunos no pudieron evitar felicitarla: "Estás graduada con sobresaliente", escribió un seguidor, y otro bromeó: "Esta mexicana con pinga es lo máximo".

Más allá de las risas, otros recordaron frases típicas que reflejan la esencia cubana: "Cuando algo me gusta mucho digo que está empingado" o "si a alguien no le gusta tu contenido, se le dice: salte pa' la pinga". Uno más añadió: "Cuando voy a hacer mis necesidades digo... voy a Chicago".

Entre comentarios, ocurrencias y su capacidad para adaptarse al humor cubano, lamexicanamascubanaa se ha convertido en un reflejo perfecto de cómo el amor por otra cultura puede ser una excusa perfecta para aprender, reír y conectar con miles de personas.