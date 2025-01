Abogados de inmigración recomiendan calma a los cubanos: "No pidan el ESTA"

El permiso de viaje ESTA todavía no está activo para los cubanos con nacionalidad española, o de otro país europeo que desean viajar a Estados Unidos, por eso varios abogados han pedido calma a los posibles beneficiarios.

La reciente decisión de la administración de Joe Biden de retirar a Cuba de la Lista de países patrocinadores del terrorismo abrió nuevas expectativas para los cubanos con doble nacionalidad. Una pregunta recurrente es si ya pueden solicitar el ESTA para viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa.

El abogado de inmigración José Guerrero explicó en entrevista con Univisión que técnicamente no habría restricciones para que los cubanos con doble nacionalidad obtuvieran el ESTA, pero la medida aún no se encuentra activa.

"Todavía no sabemos en qué momento la persona podrá comenzar a aplicar a este documento de viaje", aclaró Guerrero.

El ESTA no está activo para cubanos con doble nacionalidad

El abogado Willy Allen recordó que los procesos de solicitud del ESTA tienen tiempos específicos y que el martes entra una nueva administración en Estados Unidos que podría cambiar toda la situación.

Pidió a los cubanos que mantengan la mesura y que no se apresuren porque las autoridades podrían negar los procesos de solicitud de permiso de viaje a Estados Unidos.

María, la abogada de inmigración española conocida por su perfil en TikTok @abogadainmigracionmaria, también pidió calma a los cubanos.

"El ESTA es un algoritmo informático, si lo solicitas ahora se te va a negar y cuando vuelvas a solicitarlo dentro de unos meses que esté la opción accesible, te lo van a negar de nuevo, porque ya tienes un primer ESTA negado. Por favor, no se precipiten. No soliciten el ESTA ahora porque las cosas aún no están claras. No se sabe cómo va a terminar esta situación", expresó la abogada española.

¿Qué es el permiso ESTA y quiénes califican?

El Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) es una herramienta que forma parte del Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program). Permite a ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un período máximo de 90 días sin necesidad de tramitar una visa.

Entre los requisitos básicos para solicitar el ESTA se encuentra tener un pasaporte válido de un país participante en el programa, como España.

Los cubanos con doble nacionalidad, específicamente aquellos con pasaporte europeo, ven esta posibilidad como una alternativa más rápida y económica frente al engorroso proceso de solicitar una visa de turismo.

No obstante, la entrada a Estados Unidos con el ESTA no está garantizada, ya que los documentos son revisados en los puntos de acceso al país. Por eso muchos abogados recomiendan sacar siempre una visa de turista para ir a territorio estadounidense.

Cambios políticos podrían afectar la medida

El abogado José Guerrero advirtió que la decisión de la administración Biden podría revertirse si un nuevo gobierno, como el de Donald Trump, decide regresar a políticas más restrictivas.

"Si la administración del entrante presidente Donald Trump da marcha atrás en esta medida, los cubanos con doble nacionalidad quedarían nuevamente descalificados para aplicar al ESTA", señaló.

Muchos cubanos que desean visitar a sus familiares en Estados Unidos, pero se han enfrentado a largos y complicados procesos de visado.

Una visa de turismo es una alternativa más segura en caso de que el ESTA sea rechazado. Además, los abogados instan a los interesados a esperar un anuncio oficial sobre el inicio del programa para evitar confusiones.

La eliminación de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo representa un paso significativo hacia la normalización de ciertos procesos migratorios para los cubanos con doble nacionalidad. Sin embargo, la incertidumbre sobre el permiso ESTA persiste.

Los interesados deben mantenerse informados y preparados para cualquier cambio en las regulaciones.

