Cosas que tienes que saber antes de enamorarte de una cubana: "La última es la mejor"

Un video de TikTok publicado por la usuaria @yisi9 ha generado debate y risas en las redes sociales al compartir una lista de consejos que, según ella, debes tener en cuenta si planeas tener una relación con una cubana. Con un tono humorístico y observaciones llenas de picardía, el video acumula miles de reproducciones y comentarios.

La joven presenta con humor características que, según ella, definen a las mujeres cubanas en las relaciones amorosas. Estas son algunas de las más destacadas: “A la cubana le gusta practicar la brujería y te meten el caldero”.

En un tono claramente jocoso, la autora alude al imaginario cultural cubano en torno a las creencias espirituales y tradicionales: “Tienes que aprender a bailar reparto”.

El reguetón cubano, especialmente el estilo “reparto”, es una parte esencial de la cultura juvenil en la Isla, y según el video, es prácticamente un requisito dominar algunos pasos si quieres estar a la altura: “Tienes que estar preparado auditivamente, la cubana escucha música a toda hora”.

Para la cubana, la música es una constante en su vida diaria, ya sea salsa, reguetón o baladas, y, según el video, debes acostumbrarte a convivir con este ritmo incesante: “Si la notas media rara y te dice nada, ahí está pasando de todo”.

Una observación que generó risas en los comentarios por lo identificable que resulta para muchos. Según la autora, una cubana rara vez dice directamente lo que siente, pero sus actitudes lo dicen todo: “Tienes que tener claro que un no significa un sí y un sí significa un no”.

Este punto, cargado de ironía, alude a la complejidad emocional que muchas veces acompaña las interacciones en pareja.

El video ha generado una gran cantidad de comentarios, tanto de cubanos que se sienten identificados, como de usuarios de otros países que lo encontraron divertido: “Jajaja, no puedo con lo de la música, mi novia cubana pone reguetón hasta para estudiar”, comentó un usuario. “Si no sabes bailar reparto, no entras ni a la familia”, bromeó otro.

El video no solo destaca aspectos de la vida cotidiana en Cuba, sino también la capacidad de los cubanos para reírse de sí mismos y de sus particularidades culturales. Más allá de las bromas, el mensaje subraya la riqueza de una cultura vibrante y única que deja una huella especial en quienes la viven de cerca.

Si planeas una relación con una cubana, no te preocupes, ¡solo prepárate para disfrutar de mucha música, baile y pasión! ¿Estás listo para el reto? Comparte este artículo y únete a la conversación en redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre relaciones con mujeres cubanas