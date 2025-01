¡Tremenda respuesta! Cubana en Brasil aclara por qué "tardó" en comprarse un carro

La cubana @YaiCubaBrasil no se quedó callada tras recibir un comentario crítico en uno de sus videos: "Tanto tiempo en Brasil y ahora es que tienes carro noticia". Con un tono directo, respondió:

"Ay, noticia de última hora mi amor, tengo carro, sí, tengo carro después de dos años de estar en este país, pero te voy a explicar una cosa, te lo explico porque me da la gana, porque yo no le tengo que dar explicaciones a nadie ni nada por el estilo, pero me da la gana."

La creadora explicó que lleva dos años viviendo en Brasil, donde estudia Ingeniería Civil con un horario integral que no le permite trabajar de manera fija. "Fue un año que yo estuve sola en este país, manteniéndome con el dinero al contado de mis gastos mensuales porque no podía trabajar fijo; trabajaba con diarias, cuando podía, cuando tenía tiempo libre."

Todo empezó a mejorar cuando su esposo llegó al país. "Después de un año de estar yo sola en este país, en esas circunstancias, llegó mi esposo aquí a Brasil. Él comenzó a trabajar de diseñador; abrimos un negocio de diseño, que nos fue bien y nos va bien gracias a Dios, y todo empezó a mejorar muchísimo. A los 10 meses de estar mi esposo aquí en Brasil, compramos el carro."

A quienes critican, les dejó claro: "Hay gente que lleva mucho más tiempo que nosotros acá, mucho más tiempo, y todavía no tienen ni una bicicleta. Y bueno, son las circunstancias y la economía de cada cual, y no se lo critico. Pero hay gente como tú que se mete en la vida de los demás así de gratis porque le da la gana sin saber, sin conocer, por envidia quizá, no sé por qué, porque ese tipo de comentarios no transmiten nada positivo. Pero me da igual, je je, besito."

Y cerró en los comentarios con reflexión que dejó a todos pensando: "Cada cual a su ritmo y tiempo. El tiempo de Dios es perfecto."

