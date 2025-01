Encuentran muerto a anciano cubano desaparecido desde noviembre

Vídeos relacionados:

Heriberto Llanez García, un anciano cubano que se encontraba en paradero desconocido desde noviembre en el municipio Morón, Ciego de Ávila, fue localizado sin vida en la noche de este martes, según confirmó en redes sociales una fuente familiar.

"EPD, tío Iñe. Todos te recordaremos por siempre por ser una persona tan preocupada por la familia. Eras tan querido por todos, tío. Te extrañaremos mucho. Vuela alto. Solo nos alivia el dolor saber que no estás solo, porque sé que papi te esperaba con los brazos abiertos para darte ese abrazo que no se pudieron dar hace 8 años", escribió en Facebook Lisney Ramos, sobrina del anciano.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Lisney Ramos Pérez

En lo que respecta a la causa de la muerte, la activista Irma Broek precisó en el apartado comentarios de una publicación del portal noticioso La Tijera, que los restos mortales del anciano aparecieron colgados de un árbol, lo que daría a entender que se suicidó ahorcándose.

Captura de Facebook/La Tijera

"Apareció en la Loma de Cunagua ahorcado. ¡Qué triste! Dicen que llevaba mucho tiempo ahí", precisó otra internauta.

"Es una noticia muy lamentable. El estado de estrés al que están sometidos los cubanos es demasiado. Muchas personas no lo soportan y toman la peor decisión para poner fin a lo que no desean o creen no poder soportar más", escribió Broek en otra publicación en sus redes.

"En estos tiempos, es muy importante que los familiares estemos atentos a los posibles cambios emocionales de cualquier miembro de la familia. La depresión es una enfermedad muy silenciosa y puede terminar de la peor manera", añadió.

Captura de Facebook/Irma Broek

En los foros donde se ha compartido el triste hallazgo, cientos de internautas lamentan el triste final del anciano, cuya desaparición era muy conocida porque su familia mantuvo durante semanas muy activa la petición de ayuda para encontrarlo.

La desaparición

El 11 de noviembre de 2024, Heriberto salió de su casa con ropa clara, gorra y tenis grises, pero nunca regresó.

Fue visto por última vez en la parada de Bolivia, cerca de la Rotonda de Oro Negro, en Morón, pero tras varias semanas de búsqueda y esfuerzos constantes por parte de sus familiares, no hubo rastro de su paradero hasta ayer.

Hasta el cierre de esta nota, Yamika Llanez Villanueva, la hija del anciano que pidió ayuda de forma incansable en redes sociales para la localización de su padre, no ha ofrecido ninguna actualización.

En mensajes previos, Yamilka aseguró que se había desplazado por diversas áreas, incluyendo Cunagua, la 21 y Ranchón La Pata, pero sin éxito.

"Ya debe estar muy cambiado", había expresado la afligida hija, quien se aferraba a la esperanza de encontrar vivo a su padre. Lamentablemente, no ha sido así.

En los últimos años -coincidiendo también con el aumento de la violencia en Cuba- son cada vez más frecuentes los reportes de personas desaparecidas en Cuba, lo que genera preocupación en las familias que, a falta de un canal oficial para visibilizar estos casos, acuden desesperadas a las redes sociales y a medios independientes en busca de ayuda para localizar a sus seres queridos.