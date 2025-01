"Solo un cubano podría entender": Descubre "pellys" de jamón en Italia y su reacción lo dice todo

Esta cubana, que vive en Italia, encendió TikTok con un video donde comparte su emoción al encontrar un snack que le recordó a los icónicos Pellys de jamón. Desde el pasillo del Eurospin, Claudia mostró un producto etiquetado como “Snack gusto bacon” y, sin pensarlo dos veces, decidió probarlo frente a la cámara para comprobar si era el clon europeo del famoso snack cubano.

Entre risas y con la nostalgia a flor de piel, Claudia dice en el vídeo compartido en @claudia.clauditacb: “Idéntico, idéntico… bueno, más o menos, porque masticando deja un sabor más dulce”. Aun así, no dudó en recomendarlo “100x100” a quienes extrañan ese gustico de los Pellys de toda la vida. Además, pidió la opinión de sus seguidores: "Dime si lo comprarías, ¿sí o no?”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos seguidores se unieron al recuerdo de su niñez, mientras que otros no estaban tan convencidos del parecido. Comentarios como: “Son riquísimos, siempre los compro en el Conad”; “Yo también los compro, están súper ricos”; o “Volví a mi niñez, me vinieron bonitos recuerdos”, destacaron el lado positivo. Sin embargo, otros fueron más críticos: “No son iguales, lo sentí muy dulce”; “Nada que ver”; y “A mí no me gustó el sabor”.

La conversación no quedó ahí. Claudia respondió a sus seguidores, agradeciendo el apoyo y compartiendo aún más su emoción por haber encontrado algo que le trajo recuerdos de su infancia en Cuba. Entre risas, incluso bromeó con quienes decían que el sabor no era igual: “Lo más importante fue la emoción que sentí al ver un producto tan parecido al que comía de niña después de muchos años”.

Si estás en Italia, ¿te animarías a probar este snack y confirmar si es o no el reemplazo perfecto de los Pellys? ¡Déjanos tus comentarios!

