"La vara está altísima": Cubano en Italia reflexiona sobre estereotipos de ser cubano en Europa y desata reacciones

Un cubano radicado en Italia, Yannys Herrera, ha desatado carcajadas y reflexiones con un video que publicó en TikTok (@yannys_real) e Instagram, donde habla sobre los estereotipos que enfrentan los cubanos en Europa. Con humor y mucha sinceridad, Yannys dice: “La vara aquí en Europa de ser cubano está altísima, yo no sé quién la puso tan alta, la verdad”.

Además de ser creador de contenido, Yannys es el fundador y CEO de la marca de ropa Rytt Dustin, pero esta vez, su video no fue sobre moda, sino sobre cómo los europeos idealizan a los cubanos. “Piensan que todos los cubanos somos lindos, que sabemos bailar, que somos sangre caliente, como dicen ellos”, comentó. También señaló cómo estas expectativas elevan la percepción social de los cubanos: “Tú tienes un amigo que dice: ‘No, yo conozco un cubano’, nadie sabe quién es, pero ya se imaginan que es un cubano de eso tiza”.

En tono divertido, Yannys habló sobre las consecuencias de no cumplir con los estándares. “Si tú no sabes bailar salsa o bachata, vas bajando: tú estás en 100, ¿verdad? ‘Enséñame a bailar una bachata’, ‘No, es que no sé’, 70. ‘Bueno, una salsa’, ‘No es que…’, 40”. Como consejo para sus compatriotas en Europa, añadió: “Papi, vaya para el gimnasio; si no sabes bailar, tira tu pasillo, aprende a tirar tu pasillo”.

El video no tardó en llenarse de comentarios, con muchos usuarios confirmando lo que Yannys expresó o compartiendo sus propias experiencias. Una usuaria escribió: “Cuando digo que soy cubana se quedan mal”; otra confesó: “En España nos quieren mucho también ”. Hubo también quienes bromearon: “Yo no sé bailar jajajaja me miran y me dicen ‘Nooo’ jajajaja”.

Por otro lado, algunos hablaron sobre cómo los cubanos son vistos en Europa. “Aquí en Rusia soy la tiza, me ven como un dios”; “Mis respetos, pero yo no sé bailar salsa ni bachata, aunque tengo Valencia revuelta”. Entre bromas y orgullo, quedó claro que ser cubano viene con una “vara alta”, pero también con mucha personalidad.

