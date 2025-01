"La toalla no se tira nunca": Cubana en Brasil inspira a quienes han dejado su tierra en busca de un futuro mejor

El video de @studiodaysantoya, una cubana radicada en Brasil, ha tocado el corazón de miles de emigrantes en TikTok. Con un mensaje lleno de esperanza, compartió cómo fue recibir a su madre de 60 años en el aeropuerto, quien decidió dejarlo todo atrás en busca de un nuevo comienzo. “Hace tres días yo recibí a mi madre por las puertas de un aeropuerto, y tuve el privilegio de hacerlo. Y digo privilegio porque yo sé que todo el mundo no lo tiene. Este no era un viaje común; este es el viaje final de una mujer de 60 años que decidió coger las últimas esperanzas que tenía, las últimas fuerzas, ponerlas en una maleta y salir a un país sin saber cómo va a ser de aquí para adelante”.

La creadora reflexionó sobre los sacrificios que implica emigrar, recordando los momentos que marcaron esa decisión: “Esto me hace recordar aquel último abrazo, señores, de la gente que queríamos, que muchos no volvimos a ver. Esto me hace pensar en aquel momento en que nos paramos así, en el quicio de la puerta, y miramos hacia nuestra cuadra y dijimos: ‘Esta es la última foto que voy a tener de esta calle’”. También mencionó las despedidas más difíciles: “Ese último olorcito a bebé de nuestros hijos, que no sabíamos cuándo los íbamos a volver a ver”.

Con un mensaje directo, describió el papel de los emigrantes como soldados que abren el camino para sus familias. “Nos tocó ser esos soldados rasos, los que íbamos al frente de la batalla, nos tocó ser los que saliéramos adelante y diéramos ese paso para poder ayudar a los que se quedaron atrás. Y los que se quedaron atrás cuentan contigo”.

Las reacciones al video mostraron cómo este mensaje conectó con miles de personas que viven situaciones similares. Una usuaria escribió: “Yo soy esa soldado, ya tengo a mi escuadrón conmigo, 20 años en España y lo he conseguido”. Otra agregó: “Tus palabras me llenan de energías. Tanto yo como mis hijos fuimos los elegidos en fronteras muy difíciles, y espero seguir y lograr llegar donde ellos. Gracias por esas palabras tan grandes que no se nos pueden olvidar”.

Muchas personas compartieron cómo el mensaje los motivó a seguir adelante. Una madre comentó: “Llevo 5 años sin ver a mis hijos, y no por falta de intento. Gracias por el video, me hizo recordar que todavía tengo fuerza para seguir”. Otro usuario confesó: “No me llevé ni una maleta, solo fe. Y aquí estoy, demostrándome que sí se puede”.

La creadora también quiso transmitir esperanza: “La tierra prometida es cualquier tierra donde tú seas capaz de crecer, de sembrar una semilla y germinar. Y sé que lo vas a hacer. Estamos en tránsito, estamos en esa tierra transitoria entre la prometida y el destino final, pero lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo”.

Un usuario resumió el impacto del video: “Me hiciste recordar ese último abrazo con mi familia, ese último día que vi a mis amigos, mis vecinos, mi casa, mi barrio. Es como si me hablaras a mí”. Y otros se sintieron identificados con el mensaje: “Gracias por tus palabras de aliento. Muchos necesitamos ese tipo de apoyo para continuar”; “Somos los soldados que no podemos fallar. Gracias por recordárnoslo”.

@studiodaysantoya concluyó con un llamado a no rendirse: “Dios no escoge a los preparados, Dios prepara a los escogidos. Y en cada paso que damos, Él nos va a dar esa fuerza que necesitamos. Usted lo va a conseguir, usted los va a rescatar, usted va a abrazar a los suyos”.

Su mensaje, cargado de fuerza y verdad, se ha convertido en un recordatorio de que, aunque el camino sea duro, el sacrificio del emigrante tiene un propósito y una recompensa.

Preguntas frecuentes sobre la emigración y el sacrificio de los cubanos