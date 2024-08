Viral en TikTok: Cubana desata debate con su top de cosas que le impresionaron de Chile

Una joven cubana, conocida en TikTok como @cubanitaenchile, ha generado gran interés y debate en la red social con su video sobre el top de cosas que le impresionaron de Chile.

En primer lugar, Jessica habló sobre el acceso al agua caliente en los hogares. El segundo aspecto que mencionó es la libertad de expresión, recalcando que en Chile es posible expresar desacuerdos sin sufrir represalias.

"En cambio en Cuba tú sales a la calle y empiezas a gritar cualquier cosa en contra del gobierno o decir que tienes hambre, que no te alcanza la comida, que no te alcanza el sueldo y vas automáticamente preso", afirmó.

Finalmente, destacó el acceso a la atención médica y a los medicamentos.

"En Cuba vas al médico, no hay insumos, no hay médicos, no hay nada", expresó.

Al momento de esta nota el video, acumulaba más de 46 mil likes, 3.500 comentarios y se ha compartido cerca de 2 mil veces, en la plataforma, donde ya ha superado el 1.1 millón de reproducciones.

Las reacciones de los usuarios están siendo diversas, tanto a favor de su punto de vista como contrarias (defendiendo tanto una visión más oficialista de lo que ocurre en la isla como aludiendo a dificultades que afrontan los chilenos en su país).

Y ¿tú qué opinas?