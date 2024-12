Enfermera cubana cuenta su experiencia cruzando el desierto para llegar a Chile

Vídeos relacionados:

Una enfermera cubana que se encuentra viviendo en Chile relató lo que pasó para llegar allí, una peligrosa travesía por cinco países que incluyó atravesar el extenso desierto chileno.

Francisca, de 33 años, contó a la DW que decidió emigrar después de cumplir una misión internacionalista en Venezuela. Al volver a Cuba y sufrir en carne propia la explotación del personal de salud con el poco salario que le pagaron, se convenció de que en su país no había futuro.

"Pensamos en irnos a Chile porque mi esposo tenía una familia acá que nos podía ayudar y guiar los primeros meses. Yo pensaba revalidar mi título y tener un estatus legal", reveló.

Francisca detalló que salir de Venezuela fue muy difícil por la presencia de policías, y que sintió mucho miedo. El tramo hacia Colombia es complicado, tuvo que cruzar un río y sortear a guardias que se dedican a extorsionar a los viajeros.

"Hice paradas en Colombia, Ecuador, Perú y luego Bolivia, un tramo muy peligroso, subiendo montañas. Además, hay que pasar un río en una canoa. Luego tienes que caminar todo el desierto de Chile, que es bastante extenso, con mucho sol, mucho cansancio, con el susto por los policías...", narró.

La enfermera confesó que dudó muchas veces, pero subrayó que cuando se toma esa decisión, ya no hay vuelta atrás. A pesar de todos los riesgos y los miedos, por suerte ella no tuvo ningún problema.

Tras un tiempo en Chile, donde nació su hijo, la cubana asegura que no piensa quedarse allá definitivamente, aun sabiendo que a su patria no puede entrar en ocho años.

"Este país no es lo que esperaba. Tiene muchas cosas buenas, claro, pero hay otras a las que no me adapto. Es una cuestión personal mía", aclaró.

Uno de los principales obstáculos que ha encontrado es que no se le permite regularizar su situación.

"Quiero estar en un lugar donde pueda revalidar mi título, donde pueda trabajar en lo que sé hacer, abrirme paso en la sociedad", aseguró.

El éxodo migratorio de cubanos ha encontrado destinos en los países del sur y centro de América, algunos han servido como tránsito para llegar a Estados Unidos, y en otros no son pocos los migrantes que deciden comenzar una nueva vida.

En junio, el cadáver de un cubano de unos 60 años fue encontrado en la frontera de Chile y Bolivia, exactamente en la comuna de Colchane. El descubrimiento tuvo lugar alrededor de las 8:30 am a pocos metros de la frontera con Bolivia.

El viajero de nacionalidad cubana, que al parecer intentaba cruzar el límite fronterizo, fue declarado muerto por profesionales de la salud, tras recibir el aviso por parte de Carabineros de Chile.

Las autoridades no difundieron el nombre de la víctima e informaron que se investigaban las causas del deceso.

