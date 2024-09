Youtuber cubana: "Chile me enseñó a valorar mi tiempo"

La creadora de contenido cubana, conocida en TikTok como @nauris_vlogs, ha generado revuelo en la red al publicar un video en el contó lo que ha aprendido en un año viviendo en Chile.

En su publicación, que ha alcanzado más de 11 mil likes y supera las 259 mil visualizaciones, Nauris reflexiona sobre cómo, a diferencia de lo que experimentaba en su país natal, en Chile se respeta el tiempo de las personas.

"Hoy voy a grabar sin abrigo, porque Chile me enseñó a ser valiente... Chile me enseñó a valorar mi tiempo", comienza Nauris quien lamenta cómo en Cuba "te hacen creer que tu tiempo no vale", haciendo referencia a las largas colas que tenía que hacer para conseguir productos básicos.

"Yo tengo videos estando en Cuba haciendo colas cinco horas para comprar galleticas, cola de hasta una semana para comprar el gas licuado", recordó.

Según ella, su experiencia ha sido totalmente distinta en Chile, donde muchos trámites se pueden hacer en línea y los servicios funcionan de manera más eficiente: "Aquí se respeta el tiempo de las personas".

No obstante, la youtuber no dejó de admitir que no todo es perfecto en el país sudamericano donde también hay burocracia para algunos procedimientos.

El video ha generado cientos de comentarios, tanto de chilenos como de cubanos, muchos agradeciendo sus palabras: “Las cosas sencillas que muchos de nosotros los chilenos no apreciamos hasta que una dama extranjera nos da una cátedra de cómo apreciar lo que tenemos”; "Me siento orgulloso de que te sientas bien y cómoda en mi país"; "Gracias por mostrar la realidad tal cual es"; "Me alegra que ames mi país... el tiempo es oro"; "Te felicito amiga, lo que dices es cierto"; "Mis vecinos son cubanos y cuando se acuerdan de su tierra lloran a mares, algún día Cuba será libre".

Sin embargo, no faltaron los comentarios críticos, como uno que expresó: “Chile no es la panacea, pero sí es mucho más libre, aunque el socialismo reprime”.