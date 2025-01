Si aplicaste en Walmart y no te llaman, prueba estos consejos de un cubano en TikTok

El creador de contenido @blued_diamond, un cubano viviendo en Nebraska, compartió un video en TikTok con tres consejos para quienes aplicaron a Walmart y aún no han recibido respuesta. Según él, esta información viene de "una fuente muy cercana" que trabaja como jefe en la famosa cadena.

En su video, el cubano explica que el primer truco es aplicar a un Walmart pequeño y remoto, donde la demanda de personal es menor. Una vez dentro, los trabajadores tienen la opción de solicitar una transferencia a otras ubicaciones. Además, sugiere presentarse al día siguiente de aplicar en recursos humanos del mismo Walmart, interactuar en inglés básico con el personal y asegurarse de que revisen tu solicitud. "Dile ‘hello, how are you today’ o cualquier bobería de esas, eso te va a ayudar", comentó. Por último, recomienda aceptar los puestos más difíciles al inicio, ya que eso abre la puerta a cambiar de plaza más adelante.

El video ha generado cientos de reacciones y comentarios en TikTok. Una usuaria compartió que, siguiendo uno de los consejos, consiguió trabajo y ya lleva un año ganando 24 dólares la hora en el turno de noche. Sin embargo, otros usuarios expresaron descontento con sus intentos: “Yo llevo meses, quizás un año, y nada”; “Si apliqué, pero nunca me han llamado”; “Hay tremendo peloteo, ya me da pena”.

Algunos también agregaron sus propias experiencias y consejos: "Para trabajar en Walmart necesitas que alguien de adentro te recomiende"; “Hay más trucos que esos tres, mi vida”; “Acepta cualquier puesto, eso ayuda”. A pesar de las dificultades que muchos mencionaron, el video de @blued_diamond ha logrado captar el interés de quienes buscan una oportunidad en Walmart y valoran consejos prácticos como los que él compartió.

Consejos para conseguir trabajo en Walmart