Reychel ha demostrado un talento notable tanto en el canto como en el piano. Ha colaborado con su madre en canciones como "Corazoncito rojo" y "Always Remember Us This Way", mostrando su habilidad para cantar en inglés y su destreza musical. Además, La Diosa ha compartido momentos donde enseña a Reychel a vocalizar y tocar el piano, destacando el gran talento y dedicación de su hija.