¿Qué pasó con la Cintumbare?: Influencer dedica mensaje a Díaz-Canel desde prisión

La influencer cubana Cinthya Medrano, conocida en redes sociales como @lacintumbarelapara, se encuentra en una situación complicada tras ser detenida por las autoridades de inmigración en Estados Unidos y podría ser deportada a Cuba próximamente.

Michel, su manager, explicó en una entrevista con el youtuber cubano Michelito Ditú, que la detención se debe a que en 2024, la influencer faltó a una cita en la corte de inmigración. Asegura que no ha cometido ningún delito, pero ratificó que se enfrenta la posibilidad de ser deportada a la isla.

La Cintumbare, además de ser una figura polémica en redes sociales, también se ha dedicado a la música. Su manager aseguró que un equipo legal está trabajando en el caso para intentar evitar la deportación.

La noticia de su detención ha generado gran revuelo entre sus seguidores y detractores, dividiendo opiniones en la comunidad cubana en Estados Unidos.

La influencer tiene un hijo en Cuba y su familia también reside en la isla, lo que aumenta la preocupación sobre su futuro. El manager insistió en que Cinthya, fuera de su personaje en redes sociales, es una mujer con buenos valores. Pidió al público separar el contenido de la Cintumbare de su verdadera personalidad.

Además, Michel advirtió que han surgido intentos de estafa relacionados con la situación de la influencer. Personas desconocidas están recaudando supuestos fondos en su nombre sin autorización. Instó a los seguidores a no caer en engaños, porque no hay ninguna recaudación oficial para liberar a la Cintumbare.

La Cintumbare dedica mensaje a Díaz-Canel desde la prisión

En una llamada desde prisión, la influencer volvió a encender la polémica en las redes, con una petición a Miguel Díaz-Canel, a quien llamó su "padrino".

"Están esperando por ti para que firmes mi deportación. Acaba de decirle a los gringos que tú no estás de acuerdo con que vaya para Cuba, porque soy persona no grata en tu país. Necesito que muevas tus hilos y tus contactos, porque me he buscado enemistades por tu culpa en EE.UU. y ahora te toca a ti hacer por mí", dijo la Cintumbare.

El video puede ser interpretado como un audio cargado de sarcasmo y doble sentido. De cualquier manera la situación de la influencer es extremadamente delicada y está en manos de la justicia en Estados Unidos.

En los últimos días, la política migratoria de Estados Unidos se ha endurecido con la administración de Donald Trump, lo que ha resultado en la detención y deportación de numerosos migrantes.

La situación de la Cintumbare podría convertirla en una de las caras más visibles de este fenómeno, dentro de la comunidad cubana en Estados Unidos. Mientras algunos celebran la posibilidad de su salida del país, otros piden que se le brinde otra oportunidad para rehacer su vida y seguir desarrollando su carrera en Estados Unidos

