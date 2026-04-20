Carlos Baute pide disculpas por cántico racista contra Delcy Rodríguez en Madrid

El cantante venezolano Carlos Baute pidió disculpas públicas este lunes a través de un vídeo en su cuenta de X, tras la polémica generada por sumarse al cántico "¡Fuera la mona!" dirigido contra Delcy Rodríguez durante la multitudinaria concentración del pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid.

El acto, celebrado el 18 de abril en apoyo a la líder opositora María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, reunió a hasta 200,000 venezolanos de la diáspora y fue el marco en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregó a Machado la Medalla de Oro de la región.

En su vídeo, Baute reconoció que "mientras cantaba e interactuaba con el público, miles y miles de personas empezaron a hacer cánticos, a los que yo me sumé. Me dejé llevar por la emoción de ese cántico sin medirlo. Son muchos años de represión, de frustración y de no tener libertad".

El artista rechazó categóricamente las acusaciones de racismo: "No soy una persona racista. Vengo de una familia venezolana, crecí dentro del folclore de la unión, estudié el folclore venezolano y siempre he defendido esos valores y he luchado contra las injusticias. No soy racista ni creo en el insulto como camino".

En su publicación escrita en X, Baute fue más preciso sobre el alcance de sus disculpas: "Reitero mis disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso", y reafirmó su compromiso con "una Venezuela libre, en democracia y próspera".

La reacción institucional fue inmediata. La Embajada de Venezuela en España, en un comunicado firmado el 19 de abril por la embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado, calificó las expresiones de "discurso de odio" y señaló que llamar 'mona' a una mujer constituye un acto de deshumanización incompatible con los principios del derecho internacional de los derechos humanos.

El texto añadió que "tales palabras no representan al pueblo venezolano ni a su cultura, caracterizada por el respeto, la solidaridad y la dignidad humana", y pidió disculpas al pueblo español.

En España, los partidos Más Madrid y Podemos exigieron a Ayuso que condenara los cánticos. La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, los calificó de intolerables en un acto oficial de la Comunidad de Madrid y señaló que "degradan a las personas racializadas y a cualquier demócrata".

El periodista Antonio García Ferreras los describió en La Sexta como absolutamente impresentables, racistas y xenófobos. Ni Ayuso ni Machado emitieron condena pública del episodio.

La expresión "fuera la mona" fue señalada como racista y misógina por referirse despectivamente a Rodríguez, mujer afrodescendiente que ejerce como presidenta encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en la llamada "Operación Resolución Absoluta".

Baute cerró su vídeo con un llamado a mantener el foco en lo esencial: "Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y me disculpo. Pero señores, no le den vuelta a la tortilla. Lo más importante es que sigamos enfocados en lo que verdaderamente importa, que es Venezuela, tener elecciones y la democracia que nuestro país merece".