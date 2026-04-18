Trabajadores venezolanos en España se emocionan hasta las lágrimas al conocer a María Corina Machado

Dos trabajadores venezolanos del equipo de producción de 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, se emocionaron hasta las lágrimas al conocer en persona a María Corina Machado durante la visita de la líder opositora a los estudios de Mediaset España, el viernes en Madrid.

El encuentro ocurrió de forma espontánea cuando la presentadora Ana Rosa Quintana presentó a Enzo, camarógrafo del programa, y a Yolanda, del área de producción, ambos venezolanos y visiblemente conmovidos ante la presencia de Machado.

La líder opositora los recibió con afecto y les dijo: "Los quiero, muchachos".

Machado fue más allá y expresó su deseo de llevarlos de regreso a su país: Todos ellos me los quiero llevar de vuelta. Ya saben, Yolanda y Enzo, todos de regreso a Venezuela. Pronto. De la victoria".

El momento terminó entre risas, lágrimas y una foto grupal de despedida en el set, con más trabajadores venezolanos del equipo sumándose al encuentro.

La escena se produjo en el marco de la primera entrevista de Machado en un plató de televisión español, una aparición de aproximadamente 27 minutos en la que abordó su vida en la clandestinidad, su salida de Venezuela en barco, la detención de Nicolás Maduro y su conversación con Donald Trump.

Telecinco canceló sin previo aviso el programa 'Vamos a ver' para extender la emisión y transmitir la entrevista en directo, lo que da cuenta del impacto que generó la visita.

El encuentro con los trabajadores de Mediaset refleja la profunda huella emocional que Machado despierta entre la diáspora venezolana en España, comunidad que se ha visto obligada a abandonar su país tras años de represión y crisis bajo el régimen de Maduro.

La visita a Madrid formó parte de una intensa agenda de dos días. El viernes, Machado se reunió también con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien la recibió con un sonoro "¡Valiente!", y recibió la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Este sábado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le entregó la Medalla de Oro de la región, y Machado encabezó una concentración multitudinaria de la diáspora venezolana en la Puerta del Sol, con estimaciones de hasta 200,000 asistentes.

Machado descartó reunirse con el presidente Pedro Sánchez durante su estancia en España, justificándolo por la celebración de una cumbre en Barcelona.

La Nobel de la Paz 2025 también anunció este sábado que mantiene conversaciones estrechas con funcionarios de la administración Trump para preparar su regreso a Venezuela, con la mirada puesta en la transición democrática del país.