Cuba Siglo XXI dice que este 2025 hay posibilidades de un cambio de régimen en la Isla

Vídeos relacionados:

El laboratorio de ideas Cuba Siglo XXI, radicado en Estados Unidos, ve posibilidades de un cambio de régimen en la Isla en este año 2025. Así lo asegura el informe "Cuba 2025, posibilidades y probabilidades", hecho público este miércoles en el que el think tank de la Florida hace una valoración de la gobernabilidad del país y concluye que el sistema totalitario ha colapsado.

"Por cambio de régimen el informe se refiere a cambiar un entramado de instituciones, leyes, normas, regulaciones y formas de pensamiento que son administrados por el gobierno. No obstante, el cambio del gobierno se hace también imprescindible, porque en este caso ha demostrado, más allá de toda duda, que se opone al cambio de régimen y pretende perpetuarlo. En esas circunstancias el gobierno es parte del problema y no de la solución", asegura el think tank en una nota de prensa.

Lo más leído hoy:

Además, sitúa como factor clave para catalizar ese proceso, la muerte de Raúl Castro, que desembocaría en una lucha de poder interna que, sumada al descontento popular y la presión internacional, podría desembocar en una transición a un nuevo modelo político.

Seis indicadores internacionales

Para llegar a esta conclusión, los expertos Emilio Morales y Juan Antonio Blanco han medido seis indicadores internacionales de la gobernabilidad: estado de derecho, seguridad económica-social, eficiencia estatal, corrupción, relaciones internacionales y estabilidad política y este análisis les ha llevado no sólo a determinar que el "panorama es crítico" sino, además a vaticinar que "muchas cosas que hasta hace poco se consideraban imposibles, hoy son posibles e incluso probables".

"La combinación del colapso del régimen de gobernanza, la extensión y profundización del descontento social, el surgimiento de tensiones internas en el bloque de poder y una mayor claridad estratégica en Washington a la llegada de la Administración Trump podría marcar un punto de inflexión y el inicio de una etapa decisiva en la isla. Esa circunstancia coincide con la grave crisis del régimen de Maduro. La codependencia de ambos los ha ayudado a sortear varias crisis en el pasado, pero esta vez puede ser el talón de Aquiles común que marque su caída", señala Cuba siglo XXI.

El informe ha detectado tres factores claves en la crisis de gobernabilidad que vive la Isla. Estos son el colapso económico, la crisis social y la inestabilidad política.

A nivel económico, los expertos detectan un "estado financiero precario", debido a la caída en los ingresos por remesas, turismo y exportación de servicios médicos. A nivel social, destacan la ola migratoria masiva, que refleja el descontento colectivo, y que tiene sus raíces en un incremento del 90% de la pobreza. Detrás de la inestabilidad política sitúan la resistencia de la ciudadanía a raíz de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 y el incremento de la represión del Estado.

Desde Cuba Siglo XXI consideran que para estabilizar el país es necesario cambiar el régimen totalitario; evitar nuevas migraciones masivas y asegurar que la Isla deje de ser un foco de subversión internacional. No obstante aclaran que no está garantizado hacia qué punto se podría inclinar el cambio, ni siquiera si ese cambio está 100% garantizado. Sólo se limitan a afirmar que "ese cambio es posible".

En caso de producirse el cambio, la balanza podría inclinarse hacia un movimiento cívico-militar liderado por fuerzas prodemocráticas que establezca una transición hacia la democracia y el estado de derecho o, de lo contrario, podría ser un cambio controlado desde dentro del bloque de poder, que podría resultar en un nuevo régimen autocrático e iliberal con algún grado de apertura económica controlada.

Acciones militares

Ante este panorama, el estudio sugiere que la Administración Trump y la comunidad internacional en general pueden ser determinantes si apuestan por apoyar la democratización de Cuba y disuadir al régimen de recurrir a la violencia llegando, incluso a "neutralizar su aparato represivo con acciones militares, quirúrgicas y puntuales".

Los autores hacen hincapié en que “lo que decide los acontecimientos históricos no es lo que los analistas" creen posible, sino "lo que los actores mismos –equivocados o no– deciden creer posible". En estos momentos, insisten, hay muchos factores que hacen que ese cambio sea posible.