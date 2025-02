Cubano en EE.UU.: "Me avergüenzo de quienes siendo inmigrantes apoyan las deportaciones masivas"

Un cubano residente en Estados Unidos, conocido en TikTok como Roy, ha generado un fuerte debate en redes tras compartir un emotivo video en el que reflexiona sobre las actitudes de algunos de sus compatriotas hacia la comunidad latina. En el video, que ha recibido miles de interacciones, Roy pidió que no se juzgue a los cubanos como un todo, destacando que muchos han dejado atrás el odio y el resentimiento fomentado por el régimen en el que crecieron.

"Me avergüenzo de los cubanos que se refieren al resto de los latinos como 'indios' de manera despectiva", expresó en su mensaje. También criticó a quienes, siendo inmigrantes, respaldan medidas contra otros migrantes: "Me avergüenzo de quienes siendo inmigrantes apoyan las deportaciones masivas". En su reflexión, señaló que algunos olvidan su origen y el sacrificio de sus familias: "Me avergüenzo de quienes sienten con una realidad alterada que son superiores al resto de inmigrantes y latinos, de quienes olvidaron de dónde vienen, quienes olvidaron el sacrificio de sus familiares para que ellos hoy estuviesen aquí". Hacia el final del video, pidió a la comunidad latina que evite juzgar a todos los cubanos por igual: "Les pido que, de favor, seamos juzgados como individuos, no como sociedad".

Lo más leído hoy:

El mensaje de Roy ha despertado numerosas reacciones en TikTok, donde muchos usuarios, tanto cubanos como de otras nacionalidades, expresaron su respaldo. Una de las respuestas más destacadas fue la de una usuaria que comentó: "Aquí una cubana que está de acuerdo contigo y respeta al resto de los latinos. Todos somos iguales, no importa la nacionalidad". Otro usuario cubano compartió su sentir: "Soy cubano igual que tú y me avergüenzo de ser cubano ahora mismo". Una persona de origen mexicano también respondió con gratitud: "Gracias por tus palabras. No todos son iguales, y tu mensaje demuestra que hay cubanos con gran humildad y empatía".

Algunos cubanos reconocieron que su mensaje podría costarle seguidores, pero lo apoyaron: "Perderás muchos seguidores cubanos, pero vas a ganar muchos otros seguidores. Dios lo bendiga", escribió una usuaria. Otro internauta le agradeció su postura diciendo: "Bonita humildad compita, abrazo". En el mismo sentido, una persona comentó: "Ese es mi sentir. Soy cubana y te admiro".

El mensaje también generó autocrítica entre otros cubanos, como quien escribió: "A veces siento vergüenza de ser cubana, pero te apoyo". Mientras tanto, otro usuario destacó la importancia de no generalizar: "Si no hay que generalizar a los cubanos. Como en todo el mundo, hay gente que sabe de empatía y muchos que no". Finalmente, otro seguidor celebró su actitud con un mensaje directo: "Te felicito, hermano. No todos somos iguales. Yo pienso como tú y también soy cubano".

La actitud autocrítica de Roy ha resonado entre muchos, pues refleja un esfuerzo por generar unidad y comprensión entre los latinos. Su mensaje es un recordatorio de que, más allá de las diferencias, todos comparten la lucha común de buscar un futuro mejor lejos de sus países de origen.

Las recientes políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump han generado un impacto significativo en la comunidad cubana en Estados Unidos y en los migrantes que aún intentan ingresar al país. Entre las medidas más controversiales se encuentran la eliminación del parole humanitario, el restablecimiento del programa “Quédate en México” y la activación de redadas y deportaciones masivas por parte de ICE. Aunque el gobierno estadounidense sostiene que estas acciones buscan reforzar la seguridad nacional, han provocado un aumento en la incertidumbre entre los inmigrantes y críticas desde distintos sectores.

En medio de este endurecimiento de la política migratoria, miles de cubanos han quedado atrapados en México, donde las oficinas de asilo están saturadas y la posibilidad de obtener refugio en EE.UU. se ha vuelto más complicada. Al mismo tiempo, México ha anunciado un plan de repatriación de migrantes afectados por estas medidas, incluidos ciudadanos cubanos. Las declaraciones de la Casa Blanca, que consideran a todos los inmigrantes irregulares como “criminales”, han desatado aún más polémica y han avivado el debate sobre el futuro de la migración en la región.

Mientras las redadas continúan y los primeros vuelos de deportación han comenzado, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido sobre el impacto humanitario de estas políticas. En paralelo, el discurso del expresidente cubano Miguel Díaz-Canel criticando las deportaciones en EE.UU. ha sido interpretado por muchos como una estrategia política sin una verdadera intención de defender a los migrantes cubanos, quienes continúan enfrentando una situación incierta bajo la nueva administración estadounidense.

Preguntas frecuentes sobre la comunidad cubana y las deportaciones en EE.UU.