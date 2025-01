Migrantes cubanos saturan oficinas de asilo en el sur de México tras nuevas medidas de Trump

Las oficinas de asilo en la frontera sur de México están experimentando una afluencia sin precedentes de migrantes cubanos y de otras nacionalidades, según informaron medios locales.

Este incremento se debe a las recientes políticas migratorias implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que restringen la entrada de migrantes a través de la frontera con México.

En Tapachula, Chiapas, cientos de migrantes, principalmente de Venezuela, Cuba y países centroamericanos, se congregaron frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el pasado lunes.

Los procesos han generado preocupación entre los migrantes, quienes temen ser deportados o no cumplir con los criterios establecidos.

Jaqueline Alfonso, una cubana que lleva meses esperando su cita de asilo, expresó: "Hay que esperar, yo por lo menos, particularmente, no vine con ninguna intención de ir para Estados Unidos, yo vine para quedarme en México, para hacer mis papeles porque mis intenciones son aquí y no ir para ninguna parte, por eso me molesta tanto que se demoren los papeles porque yo quiero hacer una vida aquí".

La situación ha llevado a que muchos migrantes consideren alternativas, como solicitar asilo en México. Sin embargo, la saturación de las oficinas de asilo y la incertidumbre sobre el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos complican sus decisiones.

Una de las medidas más significativas tras la llegada de Trump a la Casa Blanca ha sido la cancelación de la aplicación móvil CBP One, que permitía a los migrantes programar citas para solicitar asilo en Estados Unidos.

El 20 de enero de 2025, la administración entrante desactivó esta herramienta, dejando a miles de solicitantes sin una vía clara para ingresar legalmente al país.

Al ingresar a la aplicación, los usuarios encontraron el siguiente mensaje: "A partir del 20 de enero de 2025, las funciones de CBP One que antes permitían a los extranjeros indocumentados enviar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera suroeste ya no están disponibles, y las citas existentes han sido canceladas".

La situación ha llevado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a anunciar que su gobierno iniciará la repatriación de migrantes varados en territorio mexicano debido a las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos.

Sheinbaum detalló que se han establecido acuerdos con varios países de Centroamérica, así como con Cuba, para facilitar el retorno de estos migrantes a sus países de origen.

Además, enfatizó que México ofrecerá "atención humanitaria" a aquellos que no puedan continuar su travesía hacia Estados Unidos debido a las nuevas restricciones migratorias.

