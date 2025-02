"¡Qué poca memoria tienen ustedes!": Cubano en EE.UU. critica falta de empatía de paisanos hacia otros inmigrantes

Un video protagonizado por Andrés Santiesteban Sánchez, un cubano que vive en Estados Unidos, ha generado amplio debate en redes sociales. En su mensaje, Andrés expresó su vergüenza por las actitudes de algunos cubanos hacia los mexicanos, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración Trump. Las declaraciones de Andrés se han viralizado, acumulando miles de comentarios y reacciones tanto de apoyo como de crítica.

“Wow, lo que está pasando es de verdad triste. Qué indignación y qué vergüenza siento por los paisanos cubanos que no acaban de entender la realidad de los hechos”, comenzó diciendo Andrés en su video compartido en su perfil @taino6144, claramente conmovido. “Aunque te hagas ciudadano norteamericano, tú nunca vas a ser gringo. Y aunque tengas los ojos azules y el pelo rubio, nunca vas a ser anglosajón. Es una cuestión de historia”, añadió, cuestionando lo que percibe como una falta de memoria y empatía entre algunos inmigrantes cubanos.

En el video, Andrés recuerda el caso de un joven camionero cubano en Colorado, quien enfrentó una sentencia de 120 años. “¿Ustedes se acuerdan cuando el muchachito cubano tuvo el accidente en Colorado? ¿Que los primeros que se unieron a ustedes en la causa de más nunca entrar a ese estado con camiones fueron exactamente tus hermanos mexicanos? Qué indignación, y lo más triste es que muchos de ustedes parecen haberlo olvidado”, enfatizó. Con una voz visiblemente emocionada, concluyó: “Mexicanos, yo, Andrés Santiesteban Sánchez, les pido humildemente perdón por las aberraciones y estupideces que están cometiendo muchos de mis paisanos”.

El mensaje de Andrés no se detuvo en la crítica; también fue un llamado a la unidad entre las comunidades latinas. “Cubano, acuérdate: cuando tú tienes problemas, te encanta que tus hermanos latinoamericanos te ayuden. Hoy son ellos los que están en una situación bastante crítica, y te estás dando el lujo, incluso, de burlarte. Qué vergüenza, qué poca memoria tienen ustedes”, sentenció.

Los comentarios al video han sido numerosos y diversos. Por un lado, muchos usuarios expresaron su apoyo y admiración hacia Andrés. “Mis respetos para usted, señor”, escribió un usuario identificado como Juan Carlos. Otra persona comentó: “Soy cubana y estoy 100 % de acuerdo con usted. Hoy también soy mexicana”. Otra usuaria mexicana agradeció el gesto, diciendo: “Gracias por recordarnos que no todos piensan igual. Sabemos que hay cubanos que apoyan”. Incluso un usuario identificado como Ernesto comentó: “Yo soy cubano demócrata y nunca republicano. Amo y respeto a mis hermanos mexicanos”.

Sin embargo, no faltaron las críticas y matices al mensaje de Andrés. Algunos usuarios señalaron que el problema no se limita a los mexicanos y que muchas comunidades latinas están siendo afectadas por las medidas migratorias. “Esto no es solo contra mexicanos; todos los latinos estamos en la mira”, comentó un usuario. Otros lamentaron que el discurso de Andrés pudiera dar lugar a divisiones dentro de la comunidad cubana. “No puedes hablar en nombre de todos. Cada quien tiene su forma de pensar”, respondió otro. Además, hubo quienes señalaron errores en los hechos narrados, como la ubicación del caso del camionero, que ocurrió en Colorado y no en Arizona.

Entre las opiniones recogidas, varias destacan la necesidad de unidad y reflexión. Una usuaria expresó: “Soy mexicana, y aunque nos duele que algunos no nos apoyen, sabemos que no todos son iguales. Gracias por recordarlo”. Otro usuario comentó: “Cubano que se respeta apoya a sus hermanos latinos. Este es el momento de demostrarlo”. Sin embargo, también hubo voces críticas que recalcaron la necesidad de empatía en ambos sentidos. “Nosotros, los mexicanos, hemos ayudado siempre, pero también necesitamos respeto y apoyo. Esto no debe ser solo un llamado a los cubanos, sino a todos”.

La viralización del video ocurre en un momento en el que las políticas migratorias de la administración Trump han generado incertidumbre y temor entre las comunidades inmigrantes. Desde la eliminación del "Parole" humanitario hasta las redadas masivas de ICE y los vuelos de deportación, estas medidas han puesto a prueba la resiliencia y la unidad de las comunidades latinas. “Esto no es solo una cuestión de solidaridad, sino de supervivencia. Hoy somos nosotros, mañana pueden ser ustedes”, expresó un usuario identificado como Al Enciso.

El mensaje de Andrés Santiesteban Sánchez ha puesto sobre la mesa un debate necesario en torno a la empatía y el apoyo mutuo entre las comunidades latinas. Sus palabras han provocado tanto admiración como rechazo, pero, sobre todo, han despertado una reflexión profunda sobre la memoria histórica y el significado de la solidaridad en tiempos de adversidad.

Impacto de las nuevas políticas migratorias de Trump en los inmigrantes

Las recientes medidas del presidente Donald Trump en materia migratoria han generado gran incertidumbre entre la comunidad latina en Estados Unidos. Entre las decisiones más polémicas se encuentra la revocación del parole humanitario, que ha llevado a muchos a temer por su futuro, como es el caso de un cubano residente en Miami que, a pesar de haber votado por Trump, ahora teme la deportación de su familia que llegó con este programa.

El endurecimiento de la política migratoria también ha provocado redadas masivas en estados como Florida, generando pánico entre los inmigrantes y afectando sectores clave de la economía, como la agricultura y la construcción. Empresas han reportado pérdidas económicas debido a la falta de trabajadores, mientras que muchos migrantes prefieren no salir de sus hogares por miedo a ser detenidos. La incertidumbre sobre el futuro ha hecho que algunos empresarios presionen por una reforma migratoria que permita mantener la fuerza laboral.

Según datos oficiales, más de 1.4 millones de inmigrantes en EE.UU. tienen órdenes finales de deportación, y muchos países, como Cuba y Venezuela, han sido calificados como "no cooperativos" al negarse a recibir a sus ciudadanos deportados. Esto ha complicado la implementación de las medidas de Trump, quien ha advertido que no habrá excepciones y ha reforzado las capacidades del ICE para realizar expulsiones de manera acelerada.

En medio de este clima de tensión, la Casa Blanca ha lanzado un mensaje claro a los inmigrantes indocumentados, advirtiendo que cualquier persona sin documentos enfrentará graves consecuencias. Las deportaciones se han extendido a cualquier punto del país, con redadas incluso en lugares sensibles como escuelas, hospitales e iglesias. La implementación de la deportación acelerada ha permitido que los migrantes sean expulsados sin derecho a juicio previo, aumentando el temor en comunidades vulnerables.

Por otro lado, el impacto de estas políticas ha sido notorio en la vida cotidiana de los inmigrantes. Un caso que ha generado debate en redes sociales es el de un cubano en Miami que, entre humor y angustia, expresó su miedo ante una posible deportación, reflejando el sentir de miles de personas que han llegado al país en busca de mejores oportunidades. El video viral en el que menciona la escasez en Cuba ha generado reacciones divididas, con algunos recomendando no perder la esperanza y otros advirtiendo sobre la difícil situación en la isla.

Mientras la administración Trump continúa con su estrategia de control migratorio, miles de familias viven con el temor de ser separadas. Algunos migrantes han optado por buscar refugio en México, como el caso de una madre cubana varada en Tapachula con sus tres hijas tras la cancelación de la aplicación CBP One. La crisis humanitaria en la frontera sur de México se ha agravado, y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha comenzado a deportar migrantes de regreso a sus países de origen, incluyendo a cubanos afectados por las nuevas restricciones.

