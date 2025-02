Sacerdote cubano Alberto Reyes: "Es la hora de que el pueblo comprenda que puede decir ¡Basta!"

Vídeos relacionados:

El sacerdote Alberto Reyes Pías, una de las voces más críticas con la dictadura dentro de la Iglesia Católica, instó a la sociedad a pensar cómo puede encontrar las soluciones para salir del abismo en que se encuentra.

Reyes, de la diócesis de Camagüey, hizo un llamado en su muro de Facebook a las diferentes instancias del gobierno: militares, jueces, ejecutivos, policías, delatores... y les pidió que pensaran si están defendiendo la verdad y la justicia.

En su mensaje, el párroco no olvidó a las iglesias, a las que demandó alzar la voz en nombre de los pobres y los oprimidos.

También afirmó que el pueblo debe pensar y comprender que si bien no puede evitar ser despreciado, engañado y utilizado, sí puede dejar de apoyar a aquel que lo está usando.

A continuación, CiberCuba comparte el texto íntegro de la publicación.

"He estado pensando… (100) por Alberto Reyes Pías

He estado pensando...

Cuando la vida transcurre atormentada por la pobreza y la escasez, y el día se convierte en una carrera de obstáculos interminables, una sociedad necesita pensar. Cuando vivir en la verdad se vuelve peligroso y la justicia no tiene defensores, cuando en el horizonte no brilla la esperanza y emigrar es el camino hacia el futuro, una sociedad necesita pensar.

Porque si no piensa, ¿cómo va a encontrar las soluciones para salir de sus abismos?, ¿cómo va a cortar las cadenas que inmovilizan el curso de su historia? Es hora de pensar, esta es la hora para pensar.

Es la hora de que las autoridades máximas de este país piensen en cómo esta tierra se ha ido empobreciendo, y cómo la nada ha ido poblando el universo del cubano, la nada material y la nada política de un pueblo que ya no cree en el 'proyecto revolucionario', ni en el 'hombre nuevo socialista', en un pueblo que pide a gritos paz, libertad, democracia y prosperidad.

Es la hora de que los que conforman el aparato militar y el brazo ejecutivo del gobierno piensen en qué es lo que en realidad están defendiendo, que no son los ideales de su pueblo; que piensen y comprendan cómo también ellos son víctimas de lo que defienden: víctimas de las escaseces, víctimas del alejamiento de sus hijos emigrados, víctimas del miedo a que un desliz destruya todo lo que han construido.

Es la hora de que los funcionarios del aparato de justicia piensen en que su vocación es la defensa de la verdad y la justicia, y que cuando condenan a un inocente, pueden recibir aplausos desde el poder, pero no podrán evitar la voz reprobatoria de sus conciencias.

Es la hora de que los que reprimen, los que golpean, los que amedrentan, los que amenazan, los que delatan… piensen en el Dios que nos creó para ser hermanos y no verdugos, para hacernos el bien y no el mal, para tendernos la mano y no para agredirnos.

Es la hora de que las iglesias todas piensen si el Dios en el que creen no les está pidiendo eso que llamamos 'profetismo', y alcen la voz en nombre del pobre, del indefenso, del oprimido, y recuerden que, aquel al que siguen y predican, aquel al que deben obediencia, es a Cristo, y a Cristo crucificado.

Es la hora de que los presos de conciencia renueven su esperanza, y orgullosos de haber sido capaces de alzar su voz y reclamar los derechos de todos, recuerden que la noche no será eterna, que la verdad padece, pero no perece, y que no hay tormenta sin calma ni noche sin amanecer.

Es la hora de que el pueblo, esa realidad hecha de personas concretas, piense y comprenda, que no puede evitar ser despreciado, engañado y utilizado, pero que sí puede dejar de apoyar al que lo usa, sí puede alzar la mirada y decir '¡Basta!'.

Sí, es la hora, esta es la hora".

