Sacerdote cubano Alberto Reyes cuestiona excarcelación de presos: "¿Por qué no se hace lo mismo con todos?"

El sacerdote cubano Alberto Reyes, ferviente crítico de la dictadura, cuestionó la excarcelación de 553 presos que lleva a cabo el gobierno tras una negociación con Estados Unidos con la mediación del Vaticano.

En una reflexión publicada en Facebook, dijo que aunque se alegra de la liberación de esos 553, considera que el régimen hace "chantaje" al usarlos como monedas de cambio y le preocupa qué les pasará: si los condicionarán a irse de Cuba, si podrán reincorporarse pacíficamente a la sociedad o si les harán la vida imposible.

Reyes, de la diócesis de Camagüey, critica además que no se hayan liberado a todos los presos políticos.

También se pregunta qué sucederá cuando haya más protestas y si este proceso de excarcelación no es para desocupar unas celdas, que pronto serán rellenadas cuando el pueblo vuelva a salir a las calles.

A continuación, CiberCuba comparte el texto íntegro de la publicación.

"He estado pensando… (XCVIII) por Alberto Reyes Pías

He estado pensando en los sucios mecanismos de la manipulación

No puedo evitar sentirme sumergido en eso que llamamos 'sentimientos encontrados'. Por una parte, mi espíritu se alegra inmensamente por la excarcelación de parte de nuestros presos políticos, pero por otra, el verlos tratados burdamente como monedas de cambio a favor de la continuidad del mal hace que surja lo peor de mí.

Para empezar, el encarcelamiento por motivos políticos es una violación de la libertad personal de los individuos. De hecho, no debería haber presos políticos, pero usarlos como mercancía es no reconocer no sólo su derecho a la libertad de expresión sino su propia dignidad, su propio valor como personas.

Por otra parte, ¿qué pasará con los que no serán excarcelados? Si en realidad esto responde a 'un gesto de buena voluntad', ¿por qué no se hace lo mismo con todos?

Me pregunto además, ¿qué va a pasar con los que han salido? ¿Se les condicionará a irse del país, quieran o no?, ¿se les permitirá reincorporarse pacíficamente a la sociedad, o se les hará la vida imposible?

Y cuando haya más y más protestas, ¿qué pasará? ¿Es que la excarcelación de estas personas es, además de un chantaje, la desocupación de unas celdas que pronto serán rellenadas? Porque este pueblo, antes o después, tendrá que salir a las calles, si no a pedir un cambio de sistema, al menos a reclamar otra vida.

Captura de Facebook / Alberto Reyes

Ahora bien, más allá de la noticia de aquellos que podrán volver a sus casas, de la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, y de las concesiones hechas al gobierno cubano, no podemos dejar de mirar las soluciones profundas necesarias que dependen de decisiones internas y que nada tienen que ver con los Estados Unidos.

Porque toca a este gobierno reconocer el derecho de los ciudadanos a expresar públicamente sus criterios, incluso si dentro de esos criterios está su deseo de un cambio de sistema.

Toca a este gobierno dejar de reprimir y de ejercer violencia sobre aquellos que decidan manifestarse pacíficamente por cualquier medio.

Toca a este gobierno reconocer el derecho de este pueblo a la diferencia de opciones políticas, al sano pluripartidismo, y a la posibilidad de definir en las urnas el sistema político que se prefiera elegir.

Toca a este gobierno dejar existir a este pueblo, instaurar un estado de derecho que permita que el ciudadano de a pie deje de estar vulnerable e indefenso ante los caprichos del poder, toca a este gobierno respetar la voz del pueblo y dejar de ignorarlo y de excluirlo de las decisiones sobre el presente y el futuro de este país.

Y nos toca a nosotros, cada uno desde donde le corresponda, reclamar una y otra vez lo que nos pertenece por derecho, lo que nunca nadie debió habernos quitado".

Preguntas frecuentes sobre la crítica de Alberto Reyes al régimen cubano y la excarcelación de presos