Sacerdote cubano Alberto Reyes: “Sueño con una isla donde nadie quiera irse”

El sacerdote Alberto Reyes Pías, conocido por sus reflexiones cargadas de profundidad, esperanza y frases críticas contra el régimen de Cuba, compartió un conmovedor texto inspirado en la célebre frase de Martin Luther King Jr.: “Yo tengo un sueño”.

En su escrito publicado en la red social Facebook, Reyes plantea una visión de futuro para Cuba en 2025, una nación que, según él, necesita un cambio radical hacia la libertad, la prosperidad y la reconciliación, y que llegue el momento para una isla “donde nadie quiera irse y donde todos quieran venir a vivir”.

Reyes comienza su mensaje dirigiéndose a los actuales gobernantes de la isla, a quienes insta a reconocer que el sistema imperante no lleva a otro destino más que la división y la miseria.

Enfatiza que la situación actual no beneficia a nadie, ni siquiera a quienes detentan el poder. “Por muchos recursos que manejen, no pueden disfrutarlos en paz, viviendo en una alerta constante”, asegura.

El sacerdote subraya la importancia de una transición pacífica hacia la democracia, pactada desde el propio gobierno. Considera que esta es la única vía para evitar un desenlace violento y que el coraje de los líderes será esencial para lograr una Cuba diferente.

Exhorta al pueblo cubano a no abandonar la lucha por sus derechos fundamentales: la libertad, la prosperidad económica, la salud, y una educación sin adoctrinamiento. Llama a la ciudadanía a reclamar pacíficamente lo que les pertenece por derecho, sin perder la esperanza en un futuro mejor.

Además, señala la responsabilidad de las instituciones, desde las iglesias hasta los artistas y empresarios, en alzar la voz y unirse al esfuerzo colectivo por el cambio.

En su sueño, Reyes imagina una Cuba libre de presos políticos, un país donde las madres y esposas no tengan que enfrentarse a la violencia por exigir libertad para sus seres queridos. Desea un sistema de justicia basado en el respeto y no en la represión, donde la libertad de expresión sea una realidad y todos puedan participar en el debate público sin temor.

También vislumbra unas fuerzas de seguridad que sean vistas como protectoras, no como instrumentos de miedo. “Sueño con una policía que sea deseada y no temida, buscada y no evitada”, expresó el sacerdote.

Reyes concluye su reflexión con un llamado a la esperanza. Sueña con una Cuba donde la miseria y la escasez sean cosa del pasado, donde la alegría y el progreso sean parte del día a día, y donde nadie quiera abandonar su tierra, sino que muchos deseen venir a vivir en ella.

“Yo tengo un sueño de que llegue el amanecer para esta tierra nuestra”, escribe Reyes, dejando en cada palabra un mensaje de fe y determinación.

El mensaje de Alberto Reyes resuena en un contexto donde muchos cubanos buscan respuestas y un camino hacia un futuro más prometedor. Sus palabras son un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre habrá espacio para soñar y luchar por un cambio verdadero.

