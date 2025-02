José Daniel Ferrer denuncia vigilancia con dron de la policía política en su vivienda

Vídeos relacionados:

El líder opositor cubano José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció recientemente que su vivienda en Santiago de Cuba ha sido objeto de vigilancia por parte de la policía política a través de un dron.

Ferrer, quien se encuentra bajo libertad condicional desde el pasado mes de enero, alertó sobre la presencia del dispositivo sobrevolando su residencia y de elementos de la policía cerca de su casa, señalando que esta acción forma parte del continuo acoso y represión por parte del gobierno cubano contra él.

A través de sus redes sociales, Ferrer detalló el incidente manifestando que tras escuchar los ladridos del perro de su hijo y revisar el patio se dio cuenta que nada justificaba su estado.

"Hoy, varios vecinos me explicaron que era un dron de la policía política encima de mi techo y mi patio, y varios de sus agentes en nuestra calle. Eso contra un cubano pacífico que quiere lo mejor para todo nuestro pueblo. Eso, mientras aumentan los asesinatos y los robos con violencia por todo el país", sentenció en una publicación en redes sociales.

La denuncia generó reacciones dentro de la oposición cubana, entre ellas la de Rosa María Payá, activista por los derechos humanos e hija del fallecido disidente Oswaldo Payá.

Payá criticó la vigilancia sobre Ferrer y denunció la grave crisis que atraviesa Cuba en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter):

"La gente se está muriendo de hambre, los apagones duran 20 horas al día, los hospitales están infectados de ratas y DiazCanelB se dedica a volar drones sobre la casa de familia de jdanielferrer. Ineptos y criminales".

El 16 de enero de 2025, tras más de tres años en prisión, José Daniel Ferrer fue liberado como parte de un acuerdo entre el régimen cubano, el Vaticano y Estados Unidos, que contemplaba la excarcelación gradual de 553 presos políticos.

Tras su liberación, Ferrer envió un mensaje de firmeza y esperanza a los cubanos, instándolos a perder el miedo porque "el opresor está cada vez más asustado".

Afirmó: "No tengan miedo de luchar por una Cuba libre, justa, próspera, no tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida a otras tierras".

A pesar de su liberación, Ferrer ha seguido enfrentándose al hostigamiento por parte de las autoridades. El 27 de enero de 2025, rechazó una citación policial en Santiago de Cuba, afirmando: "Yo no voy a ningún lado".

Reiteró su postura de no colaborar con lo que califica como estrategias represivas del régimen cubano y aseguró: "Por la libertad y el bienestar de mi pueblo doy hasta la vida. No me asusta la prisión".

Recientemente, el régimen cubano ha restringido su acceso a Internet, según denunció su esposa, Ana Belkis Ferrer. Esta medida se produce en un contexto en el que, tras su liberación, Ferrer ha continuado con su labor opositora e incluso ha rechazado citaciones de la policía y la Seguridad del Estado cubanas.

