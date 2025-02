Régimen cubano deja sin acceso a Internet al opositor José Daniel Ferrer

Vídeos relacionados:

El régimen cubano ha restringido el acceso a Internet del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), según denunció su esposa Ana Belkis Ferrer.

La medida se produce en un contexto en que tras su liberación, Ferrer ha continuado con su labor opositora e incluso ha rechazado citaciones de la policía y la Seguridad del Estado cubanas.

“La tiranía los quiere incomunicar y aislar. ¿Será que van por ellos?”, dice el mensaje publicado en redes sociales por la esposa del opositor.

La restricción del acceso a Internet es una estrategia recurrente utilizada por el gobierno cubano para silenciar voces críticas y limitar la difusión de información independiente.

Captura de Facebook/José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer fue liberado el 16 de enero de 2025 tras pasar tres años y medio en prisión.

Su excarcelación se produjo en el contexto de un acuerdo entre el régimen cubano, el Vaticano y Estados Unidos, que contemplaba la liberación gradual de 553 presos políticos.

Tras su liberación, Ferrer envió un mensaje de firmeza y esperanza a los cubanos, instándolos a perder el miedo porque "el opresor está cada vez más asustado".

Afirmó: "No tengan miedo de luchar por una Cuba libre, justa, próspera, no tengan miedo de trabajar por un futuro mejor para todos los cubanos, para que no tengamos que salir en busca de libertad y de mejores condiciones de vida en otras tierras".

Sin embargo, Ferrer criticó el acuerdo que facilitó su excarcelación, señalando que no siente gratitud hacia "ningún proceso o negociación indigna que termine beneficiando a la dictadura".

Expresó su preocupación de que, aunque se liberen a algunos presos políticos, el régimen pueda encarcelar a más personas en el futuro y utilizar estas liberaciones como moneda de cambio en negociaciones internacionales.

El 27 de enero de 2025, rechazó una citación policial en Santiago de Cuba, afirmando: "Yo no voy a ningún lado".

Reiteró su postura de no colaborar con lo que califica como estrategias represivas del régimen cubano y aseguró: "Por la libertad y el bienestar de mi pueblo doy hasta la vida. No me asusta la prisión".

Además, Ferrer ha alertado sobre una posible detención y ha reiterado su compromiso con la libertad de Cuba.

En un mensaje difundido el 28 de enero de 2025, denunció que las fuerzas represivas del régimen podrían cortarle la señal de internet, asaltar su hogar y encarcelarlo debido a su negativa a permanecer en silencio frente a los abusos y crímenes cometidos contra el pueblo cubano.

A pesar de estas amenazas, afirmó: "Me niego a que el régimen me silencie. Me niego a dejarme intimidar. Voy a seguir luchando hoy, mañana y siempre mientras viva, fuera o dentro de las prisiones, por libertad, democracia, respeto a los derechos humanos y bienestar para mi nación".

La comunidad internacional ha reaccionado a su liberación y situación actual. El jefe de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, expresó su satisfacción por la excarcelación de Ferrer y reiteró el pedido de libertad para todos los presos políticos en Cuba.

A pesar de su liberación, Ferrer continúa enfrentando desafíos y mantiene su compromiso con la lucha por una Cuba libre y democrática.

