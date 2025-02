"Es demasiado lo que estoy viendo": YouTuber cubano comparte reacción de su madre en una farmacia en México

El youtuber cubano Michel Crónicas (@michelcronicas) compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra la reacción de su madre y el esposo de esta, Don Manolo, durante una visita a una farmacia en México. Ambos, quienes viven en Cuba pero están de visita en el país, quedaron sorprendidos al descubrir la increíble variedad de productos disponibles en una farmacia en Guadalajara.

En el video, Michel explica que la visita inicial solo era para comprar paracetamol, pero al entrar al establecimiento, su madre y Don Manolo quedaron impactados. “Esto es una locura con mayúscula”, expresó la madre de Michel al ver que la farmacia ofrecía no solo medicamentos, sino también papel higiénico, dulces, refrescos, arroz, pan horneado, yogures y hasta flanes. “¿Cómo puede ser esto una farmacia? ¡Hay de todo aquí! Esto nunca lo había visto”, añadió.

Don Manolo, por su parte, observaba asombrado los estantes y exclamó: “Primera vez que veo una farmacia así, con todo. Hay dulces, paquetes de arroz, refrescos… ¡es increíble!”. Mientras recorrían el lugar, Michel no dejaba de comentar: “Aquí en México puedes hacer tu despensa en una farmacia”. La madre de Michel respondió emocionada: “¡Es que esto es un mercado entero, no una farmacia!”.

Al final del recorrido, la madre todavía parecía incrédula. “Cuando entré no me fijé bien, pero ahora salgo, veo el letrero y recién creo que es una farmacia. ¡Todavía no me lo puedo creer!”, afirmó.

El video, que acumula miles de vistas, provocó una oleada de comentarios que iban desde la reflexión hasta el agradecimiento. “Tus videos nos hacen valorar lo que tenemos en México”, comentó un usuario, mientras que otro destacó: “En Cuba no hay ni una aspirina, y si entras con un celular a una farmacia te preguntan qué haces, porque no hay nada que grabar”. Muchos usuarios aprovecharon para resaltar la libertad del sistema de libre mercado en México. “Esto es capitalismo, donde puedes comprar lo que necesites. Ojalá algún día en Cuba sea igual”, señaló un seguidor.

Por otro lado, varios comentarios destacaron la ternura de las reacciones de la madre y de Don Manolo. “Qué bonita experiencia para ellos, se nota que están felices”, escribió un usuario. Otro agregó: “Bienvenidos a México, hermanos cubanos. Espero que disfruten todo lo que nuestro país tiene para ofrecer”. Sin embargo, algunos reflexionaron sobre lo acostumbrados que están los mexicanos a la abundancia: “Aquí nos quejamos de México, pero al ver estas reacciones te das cuenta de lo afortunados que somos”. Otro usuario añadió: “La abundancia de México nos hace olvidar lo difícil que es la vida en otros países como Cuba”.

Por último, no faltaron quienes recordaron el contraste: “Esto es un golpe de realidad para los que siempre dicen que estamos como Cuba. Nada que ver”. Mientras tanto, Michel agradeció las palabras de apoyo y aseguró que seguirá compartiendo estas vivencias.

No es la primera vez que los videos de Michel Crónicas reflejan el impacto de sus padres al visitar México. En una ocasión anterior, mostró cómo su madre y Don Manolo quedaron asombrados al encontrar todo lo necesario en una “tiendita de la esquina”, algo impensable para ellos en Cuba. Asimismo, en otro video viral, la madre de Michel se emocionó como una niña al recorrer la sección de juguetes en un supermercado mexicano, recordando su infancia en la isla, donde los juguetes eran escasos.

Estas experiencias, llenas de contraste, ponen de manifiesto las diferencias abismales entre la realidad cubana y la de otros países, al tiempo que invitan a reflexionar sobre la importancia de valorar las oportunidades y la abundancia.

