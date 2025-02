De tránsito a destino: Migrantes cubanos optan por establecerse en México ante restricciones en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Los últimos días han servido para que muchos cubanos cambien de opinión acerca de su paso por México, convirtiendo al país en una opción más de destino que de tránsito, debido a la política migratoria asumida por Estados Unidos desde la llegada del presidente Donald Trump.

"Me quedo en México, no está mal", es la decisión que con más frecuencia asumen miles de migrantes extranjeros, entre ellos cubanos, que, en busca o no del sueño americano, se encuentra aquí el soporte para mejorar sus condiciones de vida, recoge un reporte del medio Excelsior.

El diario mexicano entrevistó a dos cubanos que se encontraban haciendo cola en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de la Ciudad de México.

Diobis, uno de los hombres entrevistados, dijo que estaba en el lugar para arreglar su condición de estancia. “Tener una mejor situación porque la situación en mi país no va a cambiar, se ha complicado”, en referencia a la crítica situación que se vive en Cuba.

Cuestionado sobre su interés de irse a Estados Unidos, respondió que no era su idea. “Mi idea siempre ha sido estar aquí porque la zona donde yo vivía en Cuba hay mucha cultura mexicana y crecí en ese ambiente; entonces, me gusta México, no hay mejor lugar. Hasta ahora estoy trabajando y me siento bien aquí”, mencionó.

Otro cubano que compartió su experiencia fue identificado como Álvaro Pérez. Según él, sí pensó alguna vez en llegar a Estados Unidos; sin embargo, hace tiempo decidió que quedarse en México también es una buena opción.

“Espero quedarme aquí en México, trabajar, estudiar, ayudar a mi familia. Tengo un año aquí, quisiera estudiar para fisioterapeuta, en Cuba empecé, pero tuve que dejarlo, porque estudiaba o trabajaba por la situación económica de Cuba”, sentenció.

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) revelan que entre 2019 y 2025, más de 16 millones de migrantes pasaron por México; de ellos, 10,5 millones lograron cruzar a Estados Unidos, mientras que 6,3 millones optaron por quedarse en el país.

En el caso cubano, la migración a México ha sido impulsada por la crisis económica y política en la isla, que ha generado un éxodo sin precedentes en los últimos años.

En los últimos meses, las oficinas de asilo han experimentado una afluencia sin precedentes de migrantes cubanos y de otras nacionalidades.

Este incremento se debe en gran medida a las recientes políticas migratorias implementadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que restringen la entrada de migrantes a través de la frontera con México.

La cancelación de la aplicación móvil CBP One el 20 de enero de 2025, que permitía a los migrantes programar citas para solicitar asilo en Estados Unidos, ha dejado a miles de solicitantes sin una vía clara para ingresar legalmente al país.

Ante la creciente presión migratoria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno iniciará la repatriación de migrantes varados en territorio mexicano debido a las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos.

Sheinbaum detalló que se han establecido acuerdos con varios países de Centroamérica, así como con Cuba, para facilitar el retorno de estos migrantes. Además, enfatizó que México ofrecerá "atención humanitaria" a aquellos que no puedan continuar su travesía hacia Estados Unidos debido a las nuevas restricciones migratorias.

Recientemente, el creador de contenido cubano Michel Crónicas, compartió un mensaje en TikTok dirigido a sus compatriotas varados en la frontera entre México y Estados Unidos.

En su video, Michel expresó: "Sé que muchos soñaron con llegar a Estados Unidos, pero las leyes migratorias actuales lo hacen casi imposible. Sin embargo, están en México, un país que nos abre las puertas y donde se pueden cumplir otros sueños. No vean a México como una segunda opción, véanlo como su nuevo hogar".

Este mensaje ha resonado entre la comunidad migrante, alentando a muchos a considerar las oportunidades que México ofrece en términos de empleo, educación y calidad de vida.

Sin embargo, también ha generado debate en plataformas como TikTok, donde algunos usuarios mexicanos han expresado preocupación sobre la capacidad del país para manejar una afluencia masiva de migrantes, señalando desafíos como la falta de empleos y recursos.

