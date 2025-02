Régimen cubano reconoce que con un salario de 6,000 pesos no se puede vivir: ¿Y entonces?

El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa reconoció que los precios de los alimentos están tan altos que es imposible vivir con un salario de 6,000 pesos.

En un recorrido por la Empresa Agroindustrial de Granos de Los Palacios, en Pinar del Río, el dirigente abordó la crisis que afecta a la población, en especial al poco poder adquisitivo de los salarios y las pensiones frente al alto costo de la vida.

"Nuestros jubilados tienen pensiones medias de 1,525 pesos. Con eso no se vive; con un salario medio de 5,000 pesos no se vive, ni de 6,000 pesos… No se vive según están los precios hoy día", admitió.

Valdés Mesa, sin embargo, se quedó en la "preocupación", sin ofrecer soluciones ni muchos menos reconocer la responsabilidad del gobierno en la debacle económica del país.

El salario mínimo en Cuba ronda los 2,100 pesos desde enero de 2021, cuando entró en vigor la fracasada "Tarea Ordenamiento" adoptada por Miguel Díaz-Canel.

Llevar a cabo un cambio monetario en un contexto económico improductivo y dependiente de las importaciones para el abastecimiento de productos básicos, hizo que la inflación se disparara y los precios se dispararan sin control, mientras que los sueldos apenas han experimentado aumentos insignificantes.

Cientos de miles de trabajadores cuyos salarios son la depreciada moneda nacional ven con desesperación que no pueden asumir los altos costos de los alimentos y otros productos de primera necesidad, y sienten la impotencia de empobrecerse cada día más.

Son incontables las denuncias en redes sociales de cubanos, muchos de ellos con un alto nivel profesional, cuyas irrisorias prestaciones económicas no les permiten acceder a lo más básico.

En noviembre pasado, una doctora de Sancti Spíritus expresó su indignación por la imposibilidad de adquirir una lata de leche en polvo para su hija, cuyo precio en el mercado negro equivale a dos meses de su salario mientras está de licencia por maternidad.

"Yo, médico cubano con un salario básico de 5,000 pesos cubanos, y actualmente con 3,400 pesos por estar de licencia de maternidad, necesito dos meses de trabajo para comprarle a mi hija una lata de leche en el mercado negro. Una lata que no dura ni un mes si toma dos vasos diarios de 8 onzas", denunció Danielly Aróstica.

Meses antes, una ingeniera madre de dos niños y mujer emprendedora, compartió un video para explicar qué se puede comprar con el salario mínimo, y mostró los alimentos adquiridos en el agromercado y sus precios.

"Les muestro qué podemos comprar aquí en Cuba con un poco más de un salario mínimo. Por supuesto que estoy hablando de comida, porque lo que es ropa o zapatos es casi imposible", escribió.

La joven enseñó su compra, una ristra de 10 cebollas, cinco plátanos machos, una ristra de aproximadamente una veintena de cabezas de ajos y cuatro libras de tomates verdes. Todo eso le costó 2,930 pesos cubanos. "¿Les parece caro o barato? A mi entender está extremadamente caro...", señaló.

Incluso periodistas oficialistas se han hecho eco del malestar que recorre a la inmensa mayoría de una población que ve que sus salarios y pensiones no les alcanzan para satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, transporte o aseo.

El periodista Jesús Álvarez López, reportero de la cadena villaclareña CMHW con 40 años de servicio, estalló contra la constante subida de precios de los productos en Cuba, en especial los provenientes del campo.

"¿Qué puede comprar hoy un jubilado de 1,528 pesos, si hasta la yuca, el boniato, la calabaza y la harina fueron despojados de su histórica humildad?", cuestionó.

El economista Pedro Monreal está convencido de que el "ordenamiento" económico diseñado por el gobierno representó una compresión brutal de la remuneración de trabajadores, causando un empobrecimiento masivo en Cuba.

Monreal ha criticado al Ministerio de Economía y Planificación por atribuir el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y pensiones exclusivamente a factores externos como el "bloqueo" económico y la pandemia de Covid-19.

Según el experto, la disminución relativa de los salarios y las contribuciones a la seguridad social refleja decisiones erróneas que no se han corregido, lo que ha llevado a un desfase entre los ingresos y los aumentos de los precios de consumo.

