Cuba y sus paradojas: Se derrumba el techo de la Oficina de Vivienda en Cienfuegos

En un hecho que ha generado indignación y críticas en redes sociales, el techo de la Oficina de Trámites de la Vivienda en el municipio de Palmira, Cienfuegos, colapsó recientemente.

Afortunadamente, el derrumbe ocurrió cuando el inmueble ya estaba vacío, por lo que no se reportaron daños humanos.

Captura de Facebook/Yaiset Rodríguez Fernández

La denuncia fue realizada por una usuaria en Facebook, quien expresó su indignación:

"Se cae el techo de Vivienda. No de una cualquiera, como ocurre a menudo. Es el techo de la Oficina de Trámites de la Vivienda de Palmira, Cienfuegos. Por fortuna el derrumbe no causó daños humanos porque ya no había nadie en el inmueble. ¿Ironía? ¿Implosión de un sistema a todas luces ineficiente? Eso y más. Se cae de a poco la isla y el sistema prefiere verla hundida en el mar antes que renunciar a la prepotencia y la gloria de la que solo la cúpula ha vivido."

Una imagen que lo dice todo

En la imagen compartida en redes sociales, se observa la fachada de la Oficina de Trámites de la Vivienda de Palmira, con una gran sección del techo colapsada. La estructura de tejas y concreto ha cedido, dejando un agujero visible sobre la entrada principal del inmueble. La pintura desgastada y el evidente deterioro de la edificación refuerzan la percepción del abandono de la infraestructura estatal.

Facebook/Yaiset Rodríguez Fernández

El colapso de la estructura refleja la profunda crisis habitacional y de infraestructura que enfrenta el país. Según datos oficiales, al cierre de 2024, solo el 65% de las viviendas en Cuba se encontraban en buen estado técnico, lo que implica que el 35% restante está en condiciones regulares o malas. Este deterioro se debe a décadas de negligencia, falta de planificación y escasez de materiales de construcción.

El déficit habitacional se estima en aproximadamente 800,000 viviendas, afectando principalmente a provincias como La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey.

Los planes de construcción de viviendas han sufrido incumplimientos significativos. Por ejemplo, hasta agosto de 2024, solo se había cumplido el 39% del plan anual de construcción de viviendas, evidenciando una disminución del 64% en la edificación de casas en los últimos cuatro años.

En respuesta a esta problemática, el gobierno cubano ha anunciado la elaboración de una nueva Ley de Vivienda que pretende abordar estas deficiencias. Sin embargo, las soluciones propuestas hasta ahora, como la construcción de casas de barro en algunas localidades, han sido objeto de debate y críticas por parte de la población.

