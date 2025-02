La Diosa y su hija Reychel interpretan en vivo su primera canción en inglés en concierto en Miami

La Diosa sorprendió a su público al interpretar junto a su hija, Reychel, su primera canción en inglés durante un concierto en Torero’s Churrascaria Kendall.

El emotivo momento se vivió en un pequeño escenario, donde madre e hija unieron sus voces en una presentación que fue ovacionada por los asistentes.

“Quise hacer un tema en inglés con mi hija. Fui sincera con todos ustedes. Les mostré cómo se produjo esta canción”, dijo La Diosa a sus seguidores.

Sobre la producción musical agregó que disfrutó el trabajo realizado. “Este tema, para los que saben hablar inglés, tiene un mensaje muy bonito. Habla de dos personas que se miran y recordarán por siempre un momento perfecto. Yo me quiero quedar con ese momento con mi niña. Nosotras lo grabamos con muchísimo amor”.

Además, tuvo palabras para los críticos de su pronunciación en el tema musical. “Quiero agradecerles a todos los amigos, a todos los seguidores, que me den fuerza para no pararme por las humillaciones que me hicieron en las redes sociales. Fueron verdaderamente feas, desagradables”.

Los asistentes reaccionaron con entusiasmo, aplaudiendo la versatilidad de la artista y el talento emergente de su hija. A través de redes sociales, los seguidores de La Diosa celebraron la presentación, destacando la emotividad del momento y la conexión musical entre ambas.

La elección del tema, "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga, representó un desafío personal para La Diosa, quien no domina el idioma, a diferencia de su hija que lo maneja con fluidez.

Este proyecto no solo destaca la versatilidad artística de ambas, sino también el deseo de La Diosa de ampliar su audiencia y crecer profesionalmente.

A pesar de las críticas recibidas por su pronunciación, la artista ha defendido su esfuerzo y determinación para superar barreras lingüísticas y emocionales, contando con el apoyo de sus seguidores.

