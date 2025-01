"Y así grabé en inglés": La Diosa se atreve a cantar junto a su hija Reychel un tema de Lady Gaga

La Diosa se enfrentó a un nuevo reto en lo profesional, cantar en inglés nada más y nada menos que un tema de Lady Gaga junto a su hija Reychel.

Si bien para la niña ha sido fácil porque domina el idioma, para la cantante cubana fue bien difícil y no sintió vergüenza al compartir con sus seguidores imágenes del proceso de grabación que fue sumamente complejo para ella.

“Y así grabé en inglés”, escribió La Diosa junto al video en el que pasa de la frustración a la alegría cuando logra pronunciar bien cada frase de la letra.

La preocupación de la artista no era llegar al tono de la canción, sino que su inglés se sintiera lo más fluido posible.

Gracias a unos amigos y a su hija Reychel que la ayudaban con la pronunciación, La Diosa logró grabar "Always Remember Us This Way", el conocido tema de Lady Gaga que forma parte de la banda sonora de la película A Star Is Born (2018).

Todavía La Diosa no ha desvelado la fecha de estreno, pero adelantó que ella y su hija la interpretarán en vivo en su concierto del próximo 14 de febrero.

Una que se ganó montones de elogios fue la pequeña Reychel que nuevamente conquistó con su voz a los seguidores de su mamá, y con su perfecto y fluido inglés.

“Que amor más lindo el de Dianelys y su hija las amo, me encantó la canción es tremendo tema la verdad que eres tremendo talento, que orgullo cubano la mejor”; “Morí con Reychel que talento más lindo ha heredado me encanta como canta en inglés, sin palabras”; “Y sigues creciendo, explorando, Te estás renovando, enfocando y reinventando, me encanta que quieras conquistar otro mercado”; “La pronunciación de Reyhel es otro level”; “Pero qué belleza qué emoción sentí de escucharte cantar en inglés Diosa y la niña Reychel tiene talento, canta hermoso wao”; “Gracias por mostrar tu proceso, muchas de las personas juzgan a veces el trabajo de un artista y no saben qué esfuerzo hay detrás del resultado”, compartieron sus seguidores en los comentarios.

Esta será la segunda canción que La Diosa y Reychel cantarán juntas, hace unos meses estrenaron "Corazoncito rojo".

