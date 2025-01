La cantante cubana La Diosa ha sorprendido a sus seguidores con un emocionante adelanto de su primera canción en inglés, grabada junto a su talentosa hija Reychel. En un video compartido en sus redes sociales, la artista ofreció una muestra de cómo suena el tema, una interpretación del exitoso "Always Remember Us This Way" de Lady Gaga, parte de la banda sonora de la película A Star Is Born (2018).

"¿Quieres pasar una noche bien linda? No te pierdas mi concierto el 14 de febrero. Va a ser una noche inolvidable", expresó La Diosa mientras sonaba de fondo el fragmento de la canción. La cantante aprovechó la oportunidad para invitar a sus seguidores al evento, donde interpretará la pieza en vivo.

"Sí, estoy tratando de ampliarme, de crecer, de hacer música diferente. Lo único que espero es verlos a ustedes ahí y que pasemos una noche inolvidable", añadió, destacando que se encuentra en una etapa de su carrera en la que busca salir de su zona de confort para continuar evolucionando.

El video recibió miles de comentarios de apoyo de sus fans, quienes no solo alabaron la valentía de La Diosa al asumir este nuevo reto, sino también el talento de su hija Reychel.

Entre los mensajes de los seguidores, se destacan comentarios como:

"Un cambio enorme en todos los sentidos. Me encanta, y esa canción con tu niña les quedó preciosa".

"Haz un curso intensivo de inglés, ¡eso te servirá para ser más INTERNACIONAL! Talento tienes, ahora es pulir el diamante".

"Sin ofender, un cambio brutal de La Diosa cuando vivía en Cuba a la actual. Felicidades, te has vuelto un ejemplo para muchas".

"Diosa, ¡qué linda estás! Has bajado de peso, y la combinación del pelo negro con los ojos claros te queda espectacular".

Con este adelanto, La Diosa demuestra que continúa explorando nuevas facetas artísticas y creciendo como cantante, ganándose cada vez más el cariño y la admiración de su público.

